Как Маск атакует Европу и что может стоять за всплеском его внешнеполитической деятельности

Владелец соцсети Х и один из ключевых союзников Дональда Трампа американский миллиардер Илон Маск неожиданно решил отвлечься от американской политики в пользу европейской.

За пару недель он успел добиться невероятных успехов – атаковать с личными оскорблениями лидеров Германии и Великобритании, а также поддержать ультраправые движения в ключевых странах Европы.

Эта активность уже стала фактором, способным повлиять на политику и предвыборные расклады в Европе, идет речь в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Штурм Европы: как и зачем Илон Маск вмешивается в политику европейских стран. Далее – краткое ее изложение.

Илон Маск – крупнейший донор кампании Дональда Трампа и его активный сторонник. Он номинирован на пост главы будущего Министерства по оптимизации государственного аппарата США (DOGE).

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Но вряд ли в обязанности будущего главы министерства входит общение с иностранными лидерами.

Как по телефону, так и вживую.

Маск, как известно, присутствовал в Мар-а-Лаго во время визита туда в декабре венгерского премьер-министра и давнего поклонника Трампа Виктора Орбана.

Также известны дружеские отношения между Илоном Маском и итальянским премьером Джорджей Мелони, которые начались задолго до кампании Трампа.

Отношения между обоими даже привели к тому, что в сети распространились сгенерированные искусственным интеллектом ролики, где "аутентичная, честная и правдивая" Мелони и "удивительный человек" Маск целуются.

Но такие комплименты и дружеские отношения у американского миллиардера зарезервированы только для тех, кого он считает своими друзьями.

Когда в Румынии Конституционный суд аннулирует результаты первого тура президентских выборов из-за доказательств иностранного вмешательства, для Илона Маска его судьи – "диктаторы".

Если итальянские суды блокируют инициативу Мелони удерживать часть мигрантов в Албании – для Маска их судьи "должны уйти".

Но больше всего досталось сначала Германии, а потом – Великобритании, руководство которых Мас критикует огульно и откровенно. А главное – постоянно.

А вот кто оказался в фаворе Илона Маска в Германии – так это ультраправая "Альтернатива для Германии", которая, по его мнению, только и способна "спасти" страну.

Есть у Маска и британский аналог "Альтернативы для Германии" – ультраправая Reform UK во главе с многолетним евроскептиком Найджелом Фараджем, которая на досрочных выборах 2024 года впервые завела нескольких депутатов в Палату общин.

Фарадж уже встречался с Маском и даже обсуждал возможность финансовых пожертвований в пользу Reform UK (что британское законодательство пока прямо не запрещает, если это делается через компанию в Британии).

Правда, буквально накануне пути обоих разошлись: миллиардер сказал, что Reform UK нуждается в новом лидере, а у Фараджа нет "того, что нужно" для этого.

Что именно мотивирует Илона Маска активно высказываться по вопросам внешней политики.

Одна из версий – бизнес-интересы: мол, Маску было бы легче вести бизнес-деятельность в странах, где он имеет дружеские отношения с политической элитой – особенно если она разделяет его взгляды на "левачество", миграцию и так далее.

Или же Маск, возможно, просто прощупывает почву для будущего президента США, сжигая мосты с теми, кто его ранее критиковал – и налаживая сотрудничество с теми, кого Трампу хотелось бы видеть у власти.

Как бы то ни было, нельзя не согласиться с бывшим представителем американской разведки, который так охарактеризовал всплеск внешнеполитической активности Илона Маска:

"При любых других нормальных обстоятельствах такое было бы недопустимо, но сейчас мы живем по другим правилам, когда речь идет о Трампе".

Подробнее – в материале Олега Павлюка Штурм Европы: как и зачем Илон Маск вмешивается в политику европейских стран.