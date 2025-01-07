Почему энергетический кризис в Приднестровье является частью плана РФ против Украины

Энергетический кризис в Приднестровье, начавшийся 1 января, за неделю приобрел невиданные масштабы. 300-тысячный регион остался без газа, отопления и горячей воды, и даже холодная поступает с перебоями. Все (!) промышленные предприятия закрыты. Периоды отключения электричества постоянно растут и достигли уже восьми часов в день, а в короткой перспективе не будет и этого, потому что на ТЭС закончится уголь.

Похоже, что все идет по сценарию Кремля.

О том, какова стратегия Кремля в Приднестровье, какие угрозы она несет и как ей можно противодействовать, смотрите в видео на нашем Youtube-канале, а текстовая версия анализа – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Приднестровье готовят для "атаки" на Украину. Как Киев должен противодействовать планам Кремля в Молдове. Далее – сжатая ее версия.

Резкое обострение энергетического кризиса в Приднестровье, начавшееся 1 января с прекращением поставок российского газа, не стало поводом для диалога между Тирасполем и Кишиневом.

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Казалось бы, реальность должна заставить руководство Приднестровья искать альтернативные источники поставок газа и электричества. Но этого не происходит.

Наоборот, уже в этом году Тирасполь отказался от официального предложения Кишинева помощи в закупке газа. Другие идеи по восстановлению газоснабжения также встретили отказ, который не изменили даже заверения Молдовы в том, что она поможет с поиском западного финансирования для преодоления ценового шока Приднестровьем.

В Тирасполе продолжают ждать газа из РФ.

Хотя "Газпром" в последнюю неделю воздерживается от каких-либо заявлений на эту тему.

Власти в Приднестровье, между тем, действуют так, будто газоснабжение возобновится очень скоро.

Следующий шаг Кремля несложно предугадать.

В Москву должен направиться кто-то из пророссийских политиков Молдовы. Его или ее встретит Путин или кто-то из чиновников рангом пониже, чтобы объявить: вот видите, достаточно было попросить, и мы с радостью выполним просьбу и любезно предоставим определенный объем газа для спасения Приднестровья. Мол, вся проблема была в Санду, которая не попросила. Да и сама Молдова могла бы иметь более дешевый газ, если бы Кишинев попытался о нем договориться – а вместо этого Санду заставляет вас, молдован, платить больше, лишь бы Молдова продолжила вражду с Россией.

А, мол, если бы Молдовой вместо Санду руководил вот этот политик – то вы бы уже сейчас имели меньше проблем.

Кто станет этим "спасителем"? Пока неизвестно.

Какого бы "героя" ни выбрал Кремль – можно утверждать, что в последующие месяцы давление на Санду и ее партию по этому сценарию будет только нарастать. Ведь, несомненно, Россия не возобновит поставки газа в тех объемах, которые были до конца прошлого года (5,6 млн кубометров в сутки).

А для Путина важно, чтобы Молдова не имела доступа к дешевому электричеству, чтобы люди платили как можно больше, завидовали приднестровцам, "которые смогли", и возлагали вину за свои проблемы на действующую прозападную власть.

Выборы следующего парламента и правительства Молдовы – это дело молдавских избирателей. Впрочем, результат этих выборов будет иметь определяющее значение и для нашего государства.

В случае, если осенью 2025 года Молдова выберет пророссийский парламент, это будет означать конец евроинтеграции страны. Не на четыре года, а на десятилетие.

Но самая большая проблема для Украины заключается в том, что для многих в ЕС Украина и Молдова – это государства, объединенные в один "пакет расширения". Без Молдовы поддержка вступления Украины также радикально снизится, потому что отпадет Румыния (преданный сторонник вступления Молдовы в ЕС) и уменьшится энтузиазм Италии и Франции, для которых румыноязычный регион имеет особый вес. И это мы еще не затрагивали вопрос статуса российских войск, сохранения российской базы в Молдове и т.д...

Нынешний кризис опасен прежде всего тем, что в Кишиневе нет понимания, как его преодолевать.

Впрочем, Украина имеет ресурсы и возможность для того, чтобы сыграть игру.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Приднестровье готовят для "атаки" на Украину. Как Киев должен противодействовать планам Кремля в Молдове.