Приднестровье готовят для "атаки" на Украину. Как Киев должен противодействовать планам Кремля в Молдове

Политическая система Молдовы может не устоять под давлением из Приднестровья, если на его стороне снова будет выступать Россия

Энергетический кризис в Приднестровье, начавшийся 1 января, за неделю обрел невиданные масштабы. 300-тысячный регион остался без газа, отопления и горячей воды, и даже холодная поступает с перебоями. Все (!) промышленные предприятия закрыты. Периоды отключения электричества постоянно растут и достигли уже восьми часов в день, а в короткой перспективе не будет и этого, потому что на ТЭС закончится уголь.

Но гуманитарная катастрофа, надвигающаяся на Приднестровье, огорчает не всех.

В Украине многие ожидают, что из-за этого кризиса пророссийский анклав, расположенный вдоль нашей границы, наконец-то рухнет, Приднестровье будет вынуждено вернуться в Молдову, а с его территории наконец-то вышвырнут российских военных и так называемых "миротворцев".

Впрочем, реальность гораздо менее оптимистична.

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На самом деле развитие событий в Приднестровье пока отвечает интересам России.

Более того, похоже, что все идет по сценарию Кремля.

Стоит подчеркнуть: Россия может в любую минуту возобновить поставки газа в Приднестровье. Для этого есть и мощности трубопровода в обход Украины, и согласие Молдовы. Однако Кремль не делает этого и сознательно загоняет подконтрольный ему регион в глубокий гуманитарный кризис – чтобы потом "спасти" его, а ответственность за потерянные жизни и разрушенную экономику возложить на действующую власть Молдовы, по чьим рейтингам уже и так ударил энергетический кризис.

Очень вероятно, что вскоре Россия частично возобновит поставки газа в оккупированное ею Приднестровье, но представит это как достижение одного из пророссийских политиков Молдовы. Информационная подготовка к такому сценарию заметна уже сейчас.

Вся эта схема построена вокруг парламентских выборов в Молдове, которые пройдут осенью 2025 года. Цель Кремля – заменить действующую проевропейскую власть Молдовы на пророссийскую и реинтегрировать Приднестровье в Молдову на таких условиях, которые сделают невозможным новый разворот страны на Запад.

Это несет огромные вызовы для безопасности и геополитические вызовы также и для Украины, и не только из-за усиления российского присутствия на ее западной границе. Фактически этот сценарий способен затормозить или остановить европейскую интеграцию Украины. Но, к сожалению, пока Киев и Брюссель не демонстрируют понимания того, насколько опасен приднестровский кризис. Хотя рычаги влияния на процессы в Молдове пока остаются у обеих столиц.

В этой статье "Европейская правда" объясняет, какова стратегия Кремля в Приднестровье, какие угрозы она несет и как ей можно противодействовать.

А для тех, кому удобнее видеоформат, мы подготовили youtube-объяснение по российской стратегии в Молдове и Приднестровье.

Война газовая и информационная

Стремительное развитие энергетического кризиса в Приднестровье, начавшегося 1 января с прекращением поставок российского газа, сложно назвать неожиданным.

Этот регион Молдовы, напомним, более 30 лет находится не просто под влиянием России, но и под ее фактическим контролем. Здесь размещен российский военный контингент; силовые структуры напрямую подчинены российской вертикали; даже флаг России используется как "второй государственный". И хотя экономический блок "правительства" Приднестровья имеет значительную самостоятельность в действиях и политике, экономическая зависимость от РФ оставалась чрезвычайно высокой. Прежде всего, из-за того, что экономика и бюджетная система региона были построены на потреблении российского газа, который поступал сюда бесплатно, транзитом через Украину.

Поэтому когда осенью 2024 года стало понятно, что Киев не будет продлевать транзитный контракт с "Газпромом", "экономическая модель" Приднестровья оказалась под вопросом. Отметим, что закупка газа из альтернативных источников не решала бы проблему – основой приднестровской экономики был именно бесплатный газ ("ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в аналитике о Приднестровье, в рубрике "Фактор газа").

Некоторое время власти подконтрольного РФ региона рассчитывали, что "Газпром" в последний момент подарит хотя бы минимальные поставки газа. Техническая возможность для этого была – в трансбалканском коридоре (из РФ в Турцию, далее через Болгарию и Румынию в Молдову) оставались незабронированные объемы. Но даже когда Москва официально объявила, что с 1.01.2025 поставки в Приднестровье прекратятся, Тирасполь оставался на удивление спокойным.

Де-факто власти региона убеждали людей, что все под контролем, что регион имеет запасы угля на ТЭС и продержится до конца зимы.

Как было несложно догадаться (и как предсказала "ЕвроПравда" в статье в начале года), все пошло не так.

Регион, где половина 300-тысячного населения живет в многоэтажках, в один момент оказался без газа, отопления и горячего водоснабжения. Попытки людей хоть как-то отапливать жилье электричеством в морозы перегрузили сеть. Веерные отключения уже достигли восьми часов в сутки (и точно будут расти), а часть помещений вообще обесточены из-за аварий.

Несмотря на все это, "власти" Приднестровья сохраняют оптимизм.

В сообщениях местной пропаганды есть три основных сигнала.

Первый – это заверения, что "все будет хорошо". Не объясняя никаких деталей, самопровозглашенный "президент республики" Вадим Красносельский время от времени говорит людям, что надо еще немного потерпеть – и все наладится.

Второй сигнал значительно более детальный. Он посвящен определению виновников этого кризиса. На Россию в Тирасполе, конечно же, не возлагают никакой вины. И что довольно странно, обвинений в адрес Украины тоже нет.

Единственным виновником кризиса называют Молдову и ее действующую власть. Обвинения вроде "Молдова перекрыла Приднестровью газ" и "Молдова организовала энергетическую блокаду Приднестровья", звучащие по информационным каналам режима, напрочь противоречат логике географии.

Впрочем, они вполне укладываются в стратегию, которая становится все более очевидной.

И третий сигнал пропаганды – это повторение тезиса о том, что жителям подконтрольной правительству части Молдовы тоже несладко, потому что у них из-за энергетического кризиса вдвое выросли тарифы на электричество (и это в дополнение к росту цен на газ в конце 2024 года). Из-за этого, мол, молдаване просто не смогут оплачивать счета.

Этот тезис может показаться искусственным. Учитывая, что в Приднестровье уже нет газа и отключают электричество, их низкая цена уже не является столь весомым аргументом. Однако на самом деле это – очень важный элемент российской стратегии, мы к нему вернемся.

Расчет на Россию

Но сначала стоит подчеркнуть: резкое обострение энергокризиса не стало поводом для диалога между Тирасполем и Кишиневом.

Казалось бы, реальность должна заставить руководство Приднестровья искать альтернативные источники поставок газа и электричества. Но этого не происходит – несмотря на резкое ухудшение состояния энергосистемы, многочисленные аварии и даже смерти людей, пытавшихся хоть как-то согреться (где-то жилье сгорело, где-то люди отравились угарным газом).

Наоборот, уже в этом году Тирасполь отказался от официального предложения Кишинева о помощи в закупке газа. Другие идеи по восстановлению газоснабжения также встретили отказ, который не изменили даже заверения Молдовы в том, что она поможет с поиском западного финансирования для преодоления Приднестровьем ценового шока.

В Тирасполе продолжают ждать газа из РФ.

Хотя "Газпром" в последнюю неделю воздерживается от каких-либо заявлений на эту тему.

Единственным официальным сообщением от РФ о газовом кризисе стало заявление посольства в Кишиневе, выдержанное в традиционном для России хамском стиле. Впрочем, обращает на себя внимание фраза, которой завершается документ: "Ни у кого не должно быть сомнений: защита российских граждан и соотечественников – абсолютный внешнеполитический приоритет".

Какие формы может иметь эта "защита", дипмиссия не уточняет. Но уместно напомнить, что у большей части жителей Приднестровья есть российские паспорта.

Власти в Приднестровье, между тем, действуют так, будто газоснабжение возобновится очень скоро. Так, "правительство" региона, дождавшись пика кризиса, приняло решение возобновить обучение в школах с 20 января. Какие у них есть основания рассчитывать, что к тому дню в школах будет отопление или хотя бы электроснабжение, не сообщается. Примечательно также решение о перераспределении на север региона остатков газа в системе, который используется только для конфорок (то есть для приготовления пищи) в жилых домах. По факту это решение означает, что остатки газа в Тирасполе закончатся раньше прогнозируемой даты (первоначально речь шла о 20 января).

Два пути атаки на Санду

Нужно отметить, что медийные пространства Приднестровья и подконтрольной правительству части Молдовы очень отличаются друг от друга. Даже пророссийский житель Кишинева смотрит преимущественно другие каналы и читает другие сайты, чем рядовой пророссийский тираспольчанин.

Энергетический кризис в Приднестровье сейчас, конечно же, является топ-темой и для молдовских СМИ, но акценты пропаганды заметно отличаются.

Выше уже говорилось о том, что приднестровская пропаганда обвиняет президента Санду и правительство Молдовы в том, что из-за их политики электроэнергия подорожала вдвое; впрочем, для них это второстепенный вопрос. А вот в основной части Молдовы это – тема номер один.

Сейчас у правительства Молдовы есть какой-никакой, но работающий аргумент: мол, у нас газ и электричество перешли на рыночные цены и поэтому подорожали, но они есть. А Приднестровье, которое полагалось на более дешевый российский газ, в конце концов осталось и без газа, и без света.

Впрочем, у России есть козырь, который способен разрушить аргументы Кишинева.

Кремлю достаточно возобновить поставки газа в Приднестровье.

И очень похоже, что это, собственно, и планируют сделать. Это объяснит и уверенность оккупационной администрации в Тирасполе, и в целом – причину, по которой Россия решила создать столь острый энергетический кризис.

Напомним также, что сейчас пропагандистские усилия Кремля и его приднестровских сателлитов сконцентрированы на том, чтобы возложить вину за прекращение газоснабжения на президента Молдовы Майю Санду и премьера Дорина Речана. Один из тезисов этих обвинений – что они, мол, не захотели договариваться с Москвой. (Эти обвинения неправдивы; правительство в конце ноября отправляло в РФ делегацию во главе с министром энергетики именно для этих переговоров, но когда речь идет о российской пропаганде, реальность не имеет значения).

Все это заложило информационный фундамент, на котором следующий шаг Кремля несложно предугадать.

В Москву должен направиться кто-либо из пророссийских политиков Молдовы. Его или ее встретит Путин или кто-то из чиновников рангом пониже, чтобы объявить: вот видите, достаточно было попросить, и мы с радостью выполним просьбу и любезно предоставим определенный объем газа для спасения Приднестровья. Мол, вся проблема была в Санду, которая не попросила. Да и сама Молдова могла бы иметь более дешевый газ, если бы Кишинев попытался о нем договориться – а вместо этого Санду заставляет вас, молдаван, платить больше, лишь бы Молдова продолжила вражду с Россией.

А, мол, если бы Молдовой вместо Санду руководил вот этот политик – то у вас уже сейчас было бы меньше проблем.

В Кишиневе убеждены, что Кремль готовит именно такой сценарий.

Это подтверждают источники "ЕвроПравды". И даже официально премьер и представитель правительства тоже говорят о масштабном плане РФ, который нацелен на смену власти в Молдове через "решение" энергетического кризиса, искусственно созданного РФ.

По этому плану, политик, который (или которая) "договорится" с Путиным, должен получить имидж народного героя, который смог (или смогла) спасти приднестровцев от голодной и холодной смерти, а Молдову – от гуманитарного кризиса. А поскольку к осени 2025 года в Молдове должны состояться парламентские выборы, то этот человек получит немалый бонус. И очень вероятно, сможет стать следующим премьером и лидером правящей коалиции.

Кто станет этим "спасителем"? Пока неизвестно.

Это может быть экс-президент Игорь Додон, который подчеркивает свое хорошее отношение к РФ и не против снова стать кандидатом, на которого делает ставку Кремль. Впрочем, пока Додон старательно воздерживается от заявлений по приднестровской тематике и не продвигает российские нарративы по этому вопросу.

Это может быть Ирина Влах – бывшая глава Гагаузии и в прошлом открыто пророссийский политик, которая с недавних пор позиционирует себя ближе к центру, но, как считают, сохранила связи с Москвой. Ее риторика по поводу кризиса полностью совпадает с кремлевской.

Это может быть и кто-то другой, даже беглый олигарх Илан Шор, за последние годы ставший фаворитом Кремля.

Какого бы "героя" ни выбрал Кремль – можно утверждать, что в последующие месяцы давление на Санду и ее партию по этому сценарию будет только нарастать. Ведь несомненно, что Россия не возобновит поставки газа в тех объемах, которые были до конца прошлого года (5,6 млн кубометров в сутки). Во-первых, в трансбалканском газовом коридоре нет такого свободного объема на весь отопительный период (по состоянию на 31 декабря свободными были около 3 млн кубов в сутки). А во-вторых, ранее значительная часть газа использовалась для производства электроэнергии, которую Приднестровье продавало Молдове недорого.

А для Путина важно, чтобы Молдова не имела доступа к дешевому электричеству, чтобы люди платили как можно больше, завидовали приднестровцам, "которые смогли", и возлагали вину за свои проблемы на действующую прозападную власть.

Почему это – угроза для Украины

Выборы следующего парламента и правительства Молдовы – это дело молдовских избирателей. Впрочем, результат этих выборов будет иметь определяющее значение и для Украины.

Российская цель в отношении Молдовы похожа на цель в войне против Украины. А это – не аннексия "четырех областей" или что-то подобное. Цель – подчинение всей Украины, или напрямую, или через марионеточное, лояльное Кремлю правительство. В крайнем случае – разрушение Украины, превращение ее в неудавшееся государство, failed state.

Так же и с Молдовой: одного только Приднестровья России недостаточно. Она стремится получить контроль над всей страной. А особенность выборов 2025 года такова, что победа на них будет иметь решающее значение и может закрепить российское влияние не на четыре года (что само по себе выглядит угрожающе), а на десятилетия.

Дело в том, что после этих выборов неизбежно встанет вопрос реинтеграции Приднестровья.

Эпоха бесплатного газа из РФ в неограниченных объемах закончилась и уже не возобновится. Даже сейчас нет шансов на поставки зимой по 5,7 млн кубов в сутки. А этот газ был залогом выживания экономики Приднестровья. За его счет существовала тамошняя промышленность; также газ сжигали на ТЭС и продавали Молдове, что наполняло бюджет Приднестровья.

Словом, теперь Приднестровье становится экономическим банкротом.

Его "вливание" в Молдову – процесс непростой и политически (из-за наличия российского контингента), и экономически (из-за огромных затрат на модернизацию региона, застрявшего в советском прошлом), и электорально.

Напомним, что на референдуме 2024 года европейский выбор Молдовы поддержало чуть более 50% избирателей. В Приднестровье живет около 300 тысяч человек, абсолютное большинство из них – с пророссийскими взглядами. Их свободное голосование на следующих выборах в Молдове (ориентировочно 2,5 млн жителей) радикально изменит избирательный баланс в пользу России.

А к тому же многое будет зависеть от того, какая модель интеграции Приднестровья будет выбрана. Согласится ли новый парламент Молдовы предоставить Приднестровью право вето, как того требует Россия.

В случае, если осенью 2025 года Молдова выберет пророссийский парламент, такая перспектива становится реальной.

Это меняет геополитическую картину Европы и несет непосредственную угрозу Украине.

Потому что это будет означать конец евроинтеграции Молдовы. Не на четыре года, а на десятилетия.

Но самая большая проблема для Украины заключается в том, что для многих в ЕС Украина и Молдова – это государства, объединенные в один "пакет расширения". Без Молдовы поддержка вступления Украины также радикально снизится, потому что отпадет Румыния (преданный сторонник вступления Молдовы в ЕС) и уменьшится энтузиазм Италии и Франции, для которых румыноязычный регион имеет особый вес.

И это мы еще не затрагивали вопрос статуса российских войск, сохранения российской базы в Молдове и так далее.

Что может сделать Украина

Нынешний кризис опасен прежде всего тем, что в Кишиневе нет понимания, как его преодолевать.

К тому же для Кремля сейчас – лучший период, когда мир занят подготовкой к президентству Трампа и всем (а прежде всего США) сейчас не до Молдовы. В ЕС ситуация осложнилась серьезной болезнью Урсулы фон дер Ляйен, из-за чего она выпала из процесса принятия решений. А это – та история, когда для противодействия России нужны политическое лидерство и смелые решения. Германия также погрузилась в предвыборную кампанию, у Франции и Эмманюэля Макрона продолжается политический кризис, а Румынию лихорадит настолько, что даже она не может уделять усилия лоббированию интересов Молдовы.

Роль геополитического лидера в этих условиях могла бы взять на себя Украина, но похоже, что в Киеве не хватает понимания того, насколько серьезный и опасный вызов растет рядом с ее границей.

Впрочем, у Украины есть ресурсы и возможность для того, чтобы сыграть в игру.

Мы уже писали в предыдущей статье о том, что Киев мог бы вмешаться и смягчить удар Путина по Молдове (см. публикацию от прошлой недели "Зачем Кремль морозит Приднестровье"). С развитием событий этот совет стал еще более актуальным.

Поскольку Приднестровье отказывается от покупки газа на Западе и ждет бесплатного газа от РФ, чтобы снова "упасть" под Россию и затянуть туда всю Молдову – Украина может сделать зеркальное предложение. Мы вполне можем поставлять минимальный объем газа для закрытия гуманитарных потребностей Приднестровья (то есть без потребностей крупной промышленности). Речь идет об объеме не более 2 млн кубометров в сутки, чего хватит на отопление, горячую воду, генерацию электричества для самого региона и запуск критических бизнесов, таких как хлебозаводы. Это примерно тот же объем, который потенциально может предоставить Россия.

До конца отопительного сезона на это уйдет 60-70 млн кубометров – ничтожный объем по сравнению с более 12 млрд кубов газа, накопленных в украинских подземных хранилищах по официальным данным, или 8 млрд кубов активного газа по оценкам скептиков.

Более того, не представляется проблемой получить от стран ЕС финансовую компенсацию даже за этот объем. Евросоюз не любит, когда рядом с его границей происходит гуманитарная катастрофа, а украинские поставки способны от нее спасти. Механизм уже опробован в рамках программы Grain from Ukraine – мы продаем украинское зерно в беднейшие государства Африки и Азии, а платят за него европейские доноры.

И, наконец, будем реалистами: высока вероятность, что Тирасполь (по указанию из Москвы) откажется даже от бесплатного газа, если тот не будет российским. Потому что это не входит в планы Кремля. Но в этом случае приднестровская власть разрушит миф о том, что никто не хотел спасти регион.

Станет очевидно, что все это – спектакль, срежиссированный Кремлем.

Но чтобы достичь этого эффекта, Киев должен действовать проактивно, публично и быстро, потому что мы не знаем, когда Кремль планирует провернуть операцию "спасение Молдовы", счет может идти на дни.

И действовать надо, не дожидаясь запроса от Кишинева, который сейчас ослаблен и растерян. Тем более, что в Кишиневе не будут против – "Европейская правда" убедилась в этом, задав вопрос премьеру Дорину Речану на брифинге 6 января. Он заявил, что правительство не обращалось за подобной помощью, но с радостью ее примет.

"Мы находимся в постоянном общении с Киевом. Мы не просили Киев ни о какой помощи в этом смысле, но (мы бы согласились) если бы Киев предложил помощь... Например, возможны поставки угля, если будет запрос об этом со стороны приднестровского региона, от руководства электростанции в Кучургане (в Приднестровье)", – ответил Речан "ЕвроПравде". Отметим, что поставки газа представляются значительно лучшим вариантом, чем угля, потому что это позволит запустить также котельные, которые в приднестровских городах работают на газе.

Словом, единственное условие для действий Киева – это наличие политической воли.

А еще – понимание необходимости действовать как региональный игрок. Редакция "Европейской правды" надеется, что выполнение последнего условия этот текст поможет приблизить.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"