Венгрия намекнула, что закроет Украине путь в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто гневно отреагировал на зарегистрированный в парламенте Украины законопроект о приостановлении транзита российских нефти и газа на время военного положения.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Ранее стало известно, что 18 народных депутатов от "Европейской солидарности" зарегистрировали законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через Украину во время военного положения.

"Реальность заключается в том, что в ЕС страны-члены коллективно и единогласно принимают решение о принятии новых членов. Другими словами, каждая страна-член должна проголосовать "за", – прокомментировал Сийярто.

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По его словам, каждое государство "имеет суверенное право решать, откуда и каким путем оно покупает энергоносители, необходимые ему для функционирования", и никто не имеет права "навязывать" другой стране более дорогие энергоресурсы.

Глава МИД Венгрии также указал на "обязательства" Украины, которая заключила соглашение об ассоциации с ЕС, "вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов".

"Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС", – подытожил венгерский министр.

Напомним, что Украина и дальше транспортирует через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" в Европу. Срок действия действующего контракта – до конца 2029 года.

Между тем с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу после того, как решила не продлевать действие контракта с российским "Газпромом".

В МИД накануне раскритиковали манипулятивные заявления Венгрии о том, что Украина якобы поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа.