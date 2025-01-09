Остин на "Рамштайн" объявил о пакете военной помощи Украине на $500 млн

Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам Украины, которая проходит на авиабазе "Рамштайн" в Германии, объявил о выделении пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Он заявил, что его "вдохновляет" участие стран в этой контактной группе, благодаря помощи которых Украина может "продолжать обороняться".

По словам главы Пентагона, российские оккупационные войска продолжают свое наступление на востоке Украины, а сами украинцы сталкиваются с массированными ракетными атаками РФ по энергетической инфраструктуре, из-за чего зима является достаточно сложной для мирного населения.

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"В феврале будет три года с начала полномасштабной войны и ее последствия очень значительны для всех нас. Если Путин поглотит Украину, его аппетиты только возрастут... Тогда мы увидим еще больше насилия... И мы до сих пор преданы тому, чтобы не допустить этого", – сказал он.

Он напомнил, что участники формата "Рамштайн" предоставили Украине помощь на общую сумму более 122 миллиардов долларов.

"И сегодня я делаю объявление о еще одном пакете на сумму 500 миллионов долларов", – объявил Остин.

Пакет, в частности включает ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и ракеты класса "воздух – земля", а также оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.

В среду в Пентагоне уже раскрыли, что Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей", чтобы очертить планы по поддержке Украины до 2027 года.

Остин также ранее отмечал, что даже несмотря на то, что Россия, кажется, имеет преимущество в своем вторжении в Украину, Кремль сталкивается с растущим количеством проблем, которые усложнят любые попытки закрепить свои достижения.