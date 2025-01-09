Остін на "Рамштайні" оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань України, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, оголосив про виділення пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Він заявив, що його "надихає" участь країн у цій контактній групі, завдяки допомозі яких Україна може "продовжувати оборонятися".

За словами очільника Пентагону, російські окупаційні війська продовжують свій наступ на сході України, а самі українці стикаються з масованими ракетними атаками РФ по енергетичній інфраструктурі, через що зима є достатньо складною для мирного населення.

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"У лютому буде три роки з початку повномасштабної війни і її наслідки дуже значні для всіх нас. Якщо Путін поглине Україну, його апетити тільки зростуть... Тоді ми побачимо ще більше насилля... І ми досі віддані тому, щоб не допустити цього", – сказав він.

Він нагадав, що учасники формату "Рамштайн" надали Україні допомогу загальною сумою на понад 122 мільярди доларів.

"І сьогодні я роблю оголошення про ще один пакет на суму 500 мільйонів доларів", – оголосив Остін.

Пакет, зокрема включає ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди і ракети класу "повітря – земля", а також обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.

У середу у Пентагоні вже розкрили, що Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей", щоб окреслити плани з підтримки України до 2027 року.

Остін також раніше зазначав, що навіть незважаючи на те, що Росія, здається, має перевагу у своєму вторгненні в Україну, Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем, які ускладнять будь-які спроби закріпити свої досягнення.