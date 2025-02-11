Рубио говорит, что США приостановили иностранную помощь для пересмотра приоритетов

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Америка не отказывается от оказания помощи другим государствам, однако процесс и структура должны быть реорганизованы с учетом национальных интересов.

Об этом он заявил в интервью ведущему подкаста Patriot на SiriusXM, пишет "Европейская правда".

Рубио отметил, что США не отказываются от предоставления иностранной помощи и заверил, что Америка "будет привлечена".

"Я считаю, что правильная иностранная помощь является полезной для страны, но она должна быть правильной", – сказал он.

Реклама:

По его мнению, представление о том, что США "должны тратить от $40 до $60 млрд на иностранную помощь и что все эти деньги идут на разумные цели, абсурдно".

"Часть этих средств расходуется неэффективно", – считает он.

По его словам, необходимо пересмотреть всю иностранную помощь, значительная часть которой проходит через USAID, еще часть через Госдепартамент.

"Определить проекты, которые действительно поддерживают наши национальные интересы, и продолжить финансирование этих инициатив, а также избавиться от тех, которые являются пустой тратой денег или даже противоречат нашим интересам в мире", – уверен Рубио.

Сейчас, по его словам, США приостановили всю иностранную помощь, чтобы проанализировать все проекты. Те проекты, в которых нет смысла, будут ликвидированы, а те, от которых есть польза – будут сохранены и, возможно, усилены.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.