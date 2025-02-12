Фон дер Ляйен заявила Вэнсу о приверженности ЕС к справедливому миру для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 11 февраля, во время встречи в Париже с новым вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отметила приверженность Европейского Союза справедливому и длительному миру для Украины.

Об этом сообщила Европейская комиссия по итогам их встречи, пишет "Европейская правда".

После саммита по вопросам искусственного интеллекта, в котором оба приняли участие, фон дер Ляйен и вице-президент Вэнс подтвердили прочность отношений между ЕС и США и их жизненно важную роль в современном геополитическом ландшафте.

"Президент фон дер Ляйен подчеркнула приверженность ЕС справедливому и длительному миру для Украины. Она подчеркнула необходимость дальнейшего единства в предоставлении непоколебимой поддержки Украине", – говорится в заявлении.

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Также президент Еврокомиссии и вице-президент США обсудили сотрудничество по общим вызовам, в частности фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливым торговым отношениям.

"Обе стороны выразили намерение определить приоритеты в экономических сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику", – добавили в заявлении.

Участие вице-президента США в саммите в Париже обозначило его первый визит в Европу в должности.

Также он будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, где, как ожидается, встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.