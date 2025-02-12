Глава Пентагона: Европа должна взять на себя большую часть военной помощи Украине

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в будущем Европа должна взять на себя обеспечение Украины большей частью летальной и нелетальной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Как указал Хегсет, "защита европейской безопасности должна быть ключевым для европейских членов НАТО".

Именно поэтому Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине", добавил он.

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"Это означает предоставление большего количества боеприпасов и оборудования, расширение оборонной промышленной базы и, что очень важно, разъяснение своим гражданам угрозы, стоящей перед Европой", – отметил глава Пентагона.

Ранее глава Пентагона заявил, что европейские страны должны брать пример с Польши в расходах на оборону.

Кроме того, Хегсет считает, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.