Как страны Европы реагируют на опасные для Украины заявления США

Встреча министров обороны государств НАТО – первая после смены власти в США – принесла немало неожиданностей.

То, что заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет, для многих присутствующих стало холодным душем.

Еще перед началом заседания в формате "Рамштайн", которое предшествовало заседанию Североатлантического совета, он произнес заявление, которое коротко можно описать словами: "НАТО – нет, военной победе – нет, американским миротворцам – нет".

Столь серьезные уступки США Путину еще до начала переговоров ошарашили немало государств.

Но когда первый шок прошел, высокопоставленные чиновники европейских членов Альянса один за другим начали публично заявлять, что как бы ни изменилась позиция Вашингтона – они остаются на стороне Украины. В том числе относительно ее членства в НАТО.

О том, от кого мы получили четкую поддержку, а от кого нет, читайте в статье корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Украина (не) станет членом НАТО. Как США и Европа спорят об условиях мира и уступках Путину. Далее – краткое ее изложение.

Сложнее всего было министру обороны Великобритании Джону Гили.

Великобритания впервые председательствовала на заседании "Рамштайн", заменив в этой роли США – а потому, по статусу, сразу после окончания встречи 12 февраля Гили должен был дать итоговую пресс-конференцию. И хотя он дал возможность задать вопрос только британским журналистам, те не позволили ему избежать комментариев относительно главного заявления дня – то есть относительно членства Украины в НАТО.

Но британский политик был к этому готов и в ответ сообщил (пусть и в мягкой форме) о несогласии с американским коллегой.

13 февраля, когда министры снова собрались в штаб-квартире НАТО на заседание Североатлантического совета (то есть без участия Украины или других государств за пределами Альянса), голосов несогласия с позицией США в Брюсселе стало намного больше. Например, от представителей Швеции и Дании.

Но наиболее уверенным выглядел министр обороны Украины Рустем Умеров, который подчеркнул, что роль НАТО в планах Украины не изменилась.

Заявление Гегсета вызвало реакцию также за пределами Альянса.

Наиболее жесткой в комментариях относительно позиции главы Пентагона оказалась высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, которую 12 февраля тоже пригласили в штаб-квартиру – для участия в заседании Совета Украина-НАТО: "Членство в НАТО является сильнейшей гарантией безопасности. И на самом деле это также самая дешевая гарантия безопасности из всех возможных".

Главный дипломат Европейского Союза также подчеркнула, что Соединенным Штатам не стоит "ничего снимать со стола еще до начала переговоров; это играет на руку России, и это то, чего они хотят".

Подобной позиции придерживается и министр обороны Германии Борис Писториус.

А еще европейцам совсем не понравилось, что США полагаются на европейские гарантии безопасности для Украины, даже не посоветовавшись об этом с Европой.

Впрочем, есть и чиновники, которые после заявлений со стороны США прекратили давать четкий ответ, поддерживают они членство Украины в НАТО или нет.

И если составить список таких политиков, то на первом месте должен был бы быть генсек Альянса Марк Рютте, который в дни встреч в Брюсселе дважды избежал ответа на прямые вопросы по этому поводу.

Заметим, что до сих пор на такие вопросы генсеки Альянса – и действующий, и предыдущий – однозначно отвечали, что Россия не имеет и не будет иметь вето на расширение Альянса.

А вот из европейских государств-членов НАТО подобное изменение произошло только в риторике одного государства. Это – Польша, соседка Украины.

Это – начало "нормализации" в Европе того мнения, которое объявил министр обороны США?

Ответа на этот вопрос сейчас, похоже, нет и в европейских столицах.

Тем более – учитывая изменчивость самого миротворческого процесса, который сейчас не только сногсшибательно набирает скорость, но и постоянно меняет направление движения.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Украина (не) станет членом НАТО. Как США и Европа спорят об условиях мира и уступках Путину.