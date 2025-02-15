В ЕС раскритиковали Трампа "взаимную" торговую политику

Европейская комиссия считает предложенную американским президентом Дональдом Трампом "взаимную" торговую политику шагом в неправильном направлении.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление.

13 февраля агентство Bloomberg написало, что американский президент подписал указ, который предписывает торговому представителю и министру торговли США предлагать новые пошлины для каждой страны в попытке восстановить баланс торговых отношений.

Поэтому 14 февраля Европейская комиссия выступила с заявлением, в котором акцентировала, что "ЕС остается сторонником открытой и предсказуемой глобальной торговой системы, которая приносит пользу всем партнерам".

"ЕС сохраняет одни из самых низких тарифов в мире и не видит оправдания для повышения тарифов США на свой экспорт. Тарифы – это налоги", – акцентировали там.

В ЕС считают, что вводя тарифы, США облагают налогами собственных граждан, повышают расходы для бизнеса, сдерживают рост и подпитывают инфляцию.

"Тарифы усиливают экономическую неопределенность и подрывают эффективность и интеграцию мировых рынков. Мировая торговля процветала в условиях предсказуемых, прозрачных правил и низких тарифов", – говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что в течение десятилетий ЕС работал с такими торговыми партнерами, как США, над снижением тарифов и других торговых барьеров во всем мире, усиливая эту открытость с помощью обязательных обязательств в рамках основанной на правилах торговой системы – "обязательств, которые США сейчас подрывают".

"ЕС процветает как одна из самых открытых экономик мира, где более 70% импорта ввозится по нулевому тарифу. Средний тариф ЕС на импортные товары остается одним из самых низких в мире. Экономическая интеграция и устранение торговых барьеров были фундаментальными для успеха Европейского Союза", – добавили в заявлении.

В Европейской комиссии отметили – ЕС будет решительно и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются для того, чтобы бросить вызов законной и недискриминационной политике.

Как известно, в понедельник, 10 февраля Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

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