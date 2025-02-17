Axios: встреча представителей РФ и США в Саудовский Аравии пройдет во вторник

Встреча делегаций РФ и США в Саудовской Аравии по урегулированию войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля.

Об этом стало известно порталу Axios от источников, информирует "Европейская правда".

В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Состав российской делегации пока неизвестен. Однако, как отмечают источники издания, на встрече, вероятно, будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

В воскресенье Уиткофф сообщил Fox News, что он и Волц отправятся в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером.

Рубио прибудет в Саудовскую Аравию в понедельник после визита в Израиль.

Представителей Украины на встрече не будет, что вызвало беспокойство в Киеве и ряде европейских столиц.

Один из украинских чиновников сказал в комментарии Axios, что единственное приглашение, которое Украина получила, было "из-за сообщения в СМИ".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент также будет вовлечен в мирные переговоры по урегулированию развязанной РФ войны.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина до конца месяца.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.