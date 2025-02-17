Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ

Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник, 17 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рубио вместе с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолцом и спецпосланником по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом входят в состав американской делегации.

Переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых за много лет личных встреч на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами и должны предшествовать встрече между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится во вторник, 18 февраля.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.