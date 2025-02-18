Глава Rheinmetall: Европа оказалась "за детским столом" на переговорах по Украине

Европейские страны оказались "за детским столом" в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточного инвестирования в оборону, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам Паппергера, Европа сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров о прекращении войны в Украине, которые инициировала новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми", – сказал он.

Следствием недостаточных расходов на оборону, по словам Паппергера, стало то, что европейцев, как детей, посадили за отдельный стол, пока США и Россия ведут дискуссии о будущем Украины.

"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, а за столом нет ни одного европейца – стало очень ясно, что европейцы – это дети", – добавил глава Rheinmetall.

Паппергер выразил сомнение в том, что мирные переговоры Трампа действительно приведут к тому, что Россия "прекратит стрелять".

Он сказал, что его компания выиграет даже в случае прекращения огня, поскольку Европа продолжит инвестировать в вооружение, поскольку она противостоит угрозе российской агрессии.

Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе активизировала усилия по запуску переговорного процесса между Россией и Украиной, чтобы завершить развязанную Москвой полномасштабную войну.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

После этого в Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.