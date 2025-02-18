Глава Rheinmetall: Європа опинилась "за дитячим столом" на переговорах щодо України

Європейські країни опинились "за дитячим столом" у переговорах про майбутнє України через десятиліття недостатнього інвестування в оборону, заявив глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами Паппергера, Європа сама винна в тому, що опинилася осторонь переговорів про припинення війни в Україні, які ініціювала нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом.

"Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, вони поводяться з вами, як з дітьми", – сказав він.

Наслідком недостатніх витрат на оборону, за словами Паппергера, стало те, що європейців, як дітей, посадили за окремий стіл, поки США і Росія ведуть дискусії про майбутнє України.

"Якщо батьки обідають, діти повинні сидіти за іншим столом. США ведуть переговори з Росією, а за столом немає жодного європейця – стало дуже ясно, що європейці – це діти", – додав глава Rheinmetall.

Паппергер висловив сумнів у тому, що мирні переговори Трампа дійсно призведуть до того, що Росія "припинить стріляти".

Він сказав, що його компанія виграє навіть у разі припинення вогню, оскільки Європа продовжить інвестувати в озброєння, оскільки вона протистоїть загрозі російської агресії.

Адміністрація Дональда Трампа минулого тижня активізували зусилля із запуску переговорного процесу між Росією та Україною, аби завершити розвʼязану Москвою повномасштабну війну.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Після цього у Парижі ввечері 17 лютого відбувся екстрений саміт європейських лідерів, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном.