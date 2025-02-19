Как саммит в Париже обнажил раздел Европы, кто может стать ее лидером и что планируют делать

Одной из главных проблем Европы во времена глобального кризиса остается недостаток лидерства. И пока федеральным канцлером Германии, европейской экономики №1, будет оставаться Олаф Шольц – эта проблема не имеет шанса исчезнуть.

Таков один из ключевых итогов срочного саммита европейских лидеров, собравшихся в Париже в понедельник вечером, чтобы определить шаги выхода из кризиса, который США резко обострили. Напомним, на прошлой неделе президент Трамп позвонил Путину без согласования позиции с Киевом, а вице-президент Вэнс в Мюнхене объявил о ценностном разрыве между США и Европой.

Саммит в Париже не стал абсолютно провальным, но главного он не достиг.

О том, чем важна встреча в Париже, что там произошло и чего так и не произошло, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже. Далее – краткое ее изложение.

Встреча европейских лидеров в Париже, состоявшаяся в понедельник вечером, стала действительно срочной – президент Макрон начал созывать ее в конце недели, после речи вице-президента США Джей Ди Венса, которая наконец выбила европейцев из привычной им зоны комфорта.

В саммите, помимо руководства Евросоюза и генсека НАТО, приняли участие крупнейшие экономики континента (конечно, если не учитывать Турцию и Россию): Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и Нидерланды.

А также Польша, которая на восьмом месте среди крупнейших экономик Европы. Участие Дании объясняется тем, что страна является одним из ключевых участников неформальной "коалиции смелых".

Еще до начала конференции по безопасности в Мюнхене США дали европейским странам сигнал, что им надо готовиться к реальным действиям для обеспечения безопасности в Европе.

Его основа – вопрос о возможных параметрах участия европейских войск в миротворческой миссии на украинской территории, если это станет частью гарантий безопасности после замораживания войны.

Парижская встреча не стала прорывом в этом вопросе, но этого и не должно было произойти.

После переговоров даже от тех лидеров, которые поддерживают идею о миротворцах, звучали очень осторожные заявления, которые сводились к тому, что пока очень рано говорить о конкретике. И это действительно так: никакие конкретные решения по миротворцам не могли быть приняты в условиях, когда неизвестны ключевые параметры.

Поэтому как раз по этому вопросу в Париже не стоило ждать сенсационных решений. Зато саммит в Париже должен был помочь непублично согласовать переговорные позиции (в том числе по миротворцам). А еще – продемонстрировать единство Европы.

И вот здесь европейские лидеры откровенно провалились. Прежде всего – "благодаря" канцлеру Германии.

Олаф Шольц после саммита решил публично объявить: Европа разделена.

Он раскритиковал действия коллег из других государств, которые готовятся к введению миротворческой миссии, назвав эти идеи "абсолютно преждевременными и крайне неуместными", и добавил, что был "немного раздражен" дебатами "не в то время и не на ту тему" на встрече лидеров.

И не Шольц один – проблем к единству Европы добавила также итальянский премьер Джорджа Мелони, которая хоть и была на встрече в Париже, но опоздала туда на час, а впоследствии выступила с критикой саммита и назвала его "антитрамповским".

В сухом остатке имеем саммит, где не было принято ни одного формализованного решения и после которого его ключевое государство-участник публично пожаловалось на непреодолимые разногласия по ключевому вопросу.

Лучшей иллюстрации неготовности Европы к переговорам не найти.

Впрочем, есть направление, по которому европейские лидеры, похоже, имеют успех: в ЕС обсуждают план увеличения оборонных расходов и поддержки Украины, стоимость которого не разглашается, но журналисты по косвенным признакам оценивают его в примерно 700 млрд евро. Это – невероятная сумма для Украины, но не все эти средства пойдут к нам.

А еще встреча в Париже показала, кто может стать лидером с европейской стороны.

Детали – в материале Сергея Сидоренко Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.