Вэнс раскритиковал Зеленского за то, что он "поливает грязью" Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Владимира Зеленского из-за комментариев в сторону Дональда Трампа после его заявлений об Украине и "мирных переговорах".

Как сообщает "Европейская правда", своей реакцией Вэнс поделился в интервью Daily Mail.

По словам вице-президента США, "идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в государственных СМИ, каждый, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией".

Вэнс заявил, что президент Украины получал "плохие советы" относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией в США.

"Мы, безусловно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но, очевидно, считаем, что эта война должна быстро завершиться", – продолжил американский вице-президент.

"Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основывается на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает много о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени", – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.