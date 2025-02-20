Reuters: Трамп попытается заключить с Украиной упрощенное "соглашение о недрах"

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение по полезным ископаемым, чтобы ускорить процесс, а затем обсудить детальные условия.

Об этом стало известно агентству Reuters от источников, сообщает "Европейская правда".

Эта информация появилась после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение, согласно которому США должны были бы получить 50% критически важных минералов.

Как отметили источники агентства, это свидетельствует, что достижение полной договоренности потребует времени.

Отвечая на вопрос, будет ли американская сторона продолжать добиваться заключения сделки, представитель команды Трампа на условиях анонимности сказал: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского. – Ред.) к реальности".

По словам источников, для Трампа важно, чтобы он мог публично сообщить американскому народу, что США возвращают деньги за оказанную помощь.

Еще один источник, знакомый с вопросом, сказал, что Украина готова заключить сделку с администрацией Трампа.

Другой источник также сказал, что Киев готов пойти на сделку, но она не должна выглядеть такой же "хищной", как сделка, которую впервые предложили США.

Подробности обсуждения США потенциальной сделки, включая то, кто в администрации помогал составлять первоначальное предложение, неизвестны.

Пересмотренный подход – лишь один из нескольких, которые обсуждают в Белом доме относительно того, как заключить соглашение с Киевом в ближайшие недели, что чрезвычайно быстро.

Пересмотренный, упрощенный подход поможет Соединенным Штатам обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и даст им время для более поздних переговоров по деталям разработки, включая распределение доходов, отмечает агентство.

Сам Трамп недавно раскритиковал Зеленского за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Его советник по вопросам нацбезопасности Майк Волц также связал ряд резких заявлений Трампа об Украине с отказом подписать соглашение.

Детали в статье: Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США