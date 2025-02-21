Где Евросоюзу взять деньги для защиты от России

Европа срочно нуждается в перевооружении. Вторжение России в Украину и более широкая угроза, которую режим Владимира Путина представляет для Европы, требуют именно этого.

Администрация президента США Дональда Трампа также дала понять, что ни Украина, ни союзники США по НАТО не могут рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

О том, как профинансировать необходимый рост военных инвестиций, читайте в колонке бывшего экономического советника президента Европейской комиссии Филиппа Легрейна Перевооружение без США: три механизма, которые дадут Европе дополнительные средства на оборону. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейские члены НАТО подняли оборонные расходы до 5% ВВП, тогда как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признает необходимость "значительно больше 3%".

Это реально, считает Филипп Легрейн.

В частности, Польша уже увеличила свои военные расходы до более 4% ВВП с целью достичь 5%, а другие прифронтовые государства, такие как Эстония и Литва, не сильно отстают.

"Теперь остальная Европа должна последовать их примеру. Но как финансировать эти расходы? В условиях стагнации европейских экономик и финансовых трудностей многие правительства не хотят повышать налоги или сокращать социальные расходы", – задается вопросом бывший экономический советник президента Еврокомиссии.

По его мнению, сейчас наиболее очевидным политическим решением является заимствование.

Но, как отмечает Легрейн, на пути дополнительным заимствованиям стоят: высокий уровень государственного долга, бюджетные правила ЕС и внутриполитические ограничения.

Однако он предлагает три способа решения этой проблемы.

Первый – исключить оборонные инвестиции из фискальных правил ЕС, которые в целом ограничивают государственные заимствования 3% ВВП.

В прошлом году Европейская комиссия инициировала "процедуру чрезмерного дефицита" в отношении Польши, которая справедливо утверждала, что ее увеличение заимствований необходимо для защиты страны – и всей Европы – от растущей российской угрозы.

К счастью, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, похоже, соглашается с польской позицией. Она предлагает активировать положение Пакта стабильности и роста (которое позволяет более высокие заимствования во время кризисов) для увеличения инвестиций в оборону.

Второй вариант – заимствования на коллективном уровне для финансирования разовой инвестиции в оборону, как предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Прецедент уже есть: фонд восстановления ЕС после COVID-19 в размере 750 млрд евро.

Препятствием здесь является позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который открыто поддерживает Путина, а также других стран. Проблемой может стать позиция четырех нейтральных стран ЕС: Австрии, Ирландии, Кипра и Мальты.

Один из возможных путей – создание коалиции заинтересованных государств, которая могла бы выпускать совместные облигации вне рамок ЕС, привлекая также внеблоковых партнеров, таких как Норвегия и Великобритания.

И наконец, третий вариант, продолжает Филипп Легрейн, – расширение мандата Европейского инвестиционного банка (EIB).

Сейчас банк финансирует только проекты двойного назначения (гражданско-военные), однако 19 правительств ЕС предложили разрешить ему финансировать чисто военные проекты, такие как производство танков и боеприпасов.

"Увеличение оборонных расходов, чтобы не допустить поражения Украины и сдержать Россию, стоит значительно дешевле, чем война. В противном случае, как предупреждает Рютте, европейцам придется либо учить русский, либо эмигрировать в Новую Зеландию", – констатирует бывший экономический советник президента Еврокомиссии.

Подробнее – в колонке Филипа Легрейна Перевооружение без США: три механизма, которые дадут Европе дополнительные средства на оборону.