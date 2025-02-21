Как действовать Европе в условиях разворота США и чем ей может помочь Украина

В этом месяце европейцы осознали, что их ближайший союзник – Соединенные Штаты – больше не заинтересован в доверительном сотрудничестве, которое определяло трансатлантические отношения на протяжении восьми десятилетий.

Неуважение к союзникам, попытки принудить Украину к уступкам и вмешательство во внутренние дела Европы превратили США из важнейшего партнера Европы и самого горячего сторонника Украины в нечто вроде противника.

Поскольку США смещают фокус на Азию (а также на себя), перед Европой открывается широкое политическое и военное лидерство, которое ей придется взять на себя.

О том, как Европа должна действовать, чтобы сохранить стабильность и суверенитет континента, читайте в статье бывшего директора Немецкого совета по международным отношениям Даниэлы Шварцер Одиночество не приговор: как Европе компенсировать потерю гарантий безопасности от США. Далее – краткое ее изложение.

После короткого шока европейские лидеры начали действовать, чтобы сохранить стабильность и суверенитет континента.

Неофициальная экстренная встреча в Париже 17 февраля стала важным первым шагом в длительном процессе, который теперь должен ускориться.

Случайно или нет, эта встреча состоялась всего через неделю после Парижского саммита по вопросам искусственного интеллекта (AI Action Summit), на котором европейцы обсуждали технологическую конкурентоспособность и привлечение инвестиций.

Несмотря на различие тематик, эти события свидетельствуют об одной тенденции: Европа должна взять собственный суверенитет в свои руки.

События в Украине являются самой большой проблемой безопасности в краткосрочной перспективе, но обеспечение европейского суверенитета – это значительно более масштабный и долговременный проект.

Европейцам нужно системно переосмыслить подходы к безопасности.

Если Украина и Россия достигнут соглашения, именно европейцам придется следить за его соблюдением, поскольку США хотят сократить свои обязательства и больше не являются надежным партнером.

В таком случае Европа должна найти баланс между обеспечением мира в Украине и сохранением возможностей для обороны других территорий, граничащих с Россией, например в Скандинавии и Балтии.

В долгосрочной перспективе Украина может стать ключевой, но управляемой частью европейской системы безопасности. Ее закаленная в боях армия, инновационный оборонный сектор и чрезвычайно устойчивое и креативное общество могут стать источником силы для Европы – при условии, что Украина будет стабилизирована и интегрирована.

Европейские страны, которые готовы и способны действовать, не должны медлить с углублением сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Для этого нужно разработать новую концепцию континентальной безопасности, которая позволит перераспределить бремя внутри НАТО – альянса, который будет оставаться лучшей структурой для коллективной обороны, даже если США отступит или выйдет из альянса.

Франция, Польша, Германия, Нидерланды, Скандинавия и Балтийские страны, которые сталкиваются с наибольшей угрозой, уже демонстрируют готовность.

К ним следует добавить и Великобританию, которая играет ключевую роль в поддержке Украины, является важным членом НАТО и имеет ядерный арсенал.

Европе нужно восстановить свою силу не только потому, что старые альянсы распадаются, но и потому, что меняется весь геополитический ландшафт.

Ситуация в США должна побудить европейцев к укреплению отношений с такими важными партнерами, как Япония, Южная Корея и Австралия, а также к более самостоятельному формированию своей политики в отношении Китая.

Европа должна опираться на собственные сильные стороны и взять ответственность за собственную безопасность в рамках НАТО.

ЕС, Великобритания и Норвегия имеют более 500 миллионов населения и совокупную покупательную способность, превышающую американскую. Несмотря на внутренние политические вызовы, они имеют институциональную стабильность, необходимую для преодоления этого кризиса.

У Европы есть ресурсы для прорыва в технологиях, цифровой экономике, обороне и других критически важных сферах – и Мюнхен показал, что медлить с этим нельзя.

Подробнее – в материале Даниэлы Шварцер Одиночество не приговор: как Европе компенсировать потерю гарантий безопасности от США.