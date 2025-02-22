Почему США отворачиваются от Европы и как Украине заключить приемлемое соглашение о недрах

Украина медленно теряет США как партнера по безопасности; этот процесс надо растянуть как можно дольше, но остановить его не получится.

Осознать это необходимо как можно быстрее. И украинскому обществу, и власти – чтобы избежать еще больших ошибок, чем те, которые уже происходят.

Это особенно важно в контексте американо-украинского соглашения о недрах. Чтобы мы не оказались в ситуации, когда в плане безопасности США уйдут (а это произойдет!), но перед этим обременят Украину односторонними обязательствами. Такое соглашение нам точно не нужно.

О новой политике США и том, как должна действовать Украина, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Выжить в эпоху Трампа. Почему "горят" отношения с США и что нужно делать Украине. Далее – краткое ее изложение.

Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа, а затем при президентстве Джо Байдена, США все больше начали смещать фокус внимания с Европы и России на Китай. Именно китайская политика стала тем, что формирует основу принятия решений в Вашингтоне.

То, что США в обозримой перспективе хотят уйти из Европы и возложить на европейские государства их защиту – вообще не является неожиданностью, об этом говорится последние восемь лет. И вряд ли это изменится впоследствии.

Второй срок Трампа вызвал тектонический сдвиг по скорости, форме и глубине проведения изменений, но не по их направлению.

Это наконец начинают понимать ключевые европейские столицы. Но это, похоже, до сих пор не до конца осознают в Киеве.

"Идеальный шторм", который происходит сейчас в американо-украинских отношениях, не оставил равнодушным никого, и это вполне естественно. Комментарии и заявления, звучащие от президента США и представителей его команды, являются унизительными не только лично для Владимира Зеленского, но и для Украины в целом.

А в дополнение Украина имеет все основания для разочарований не только из-за заявлений, но и из-за отдельных действий американского президента.

Легитимизация Путина. Переговоры с Россией без учета позиции Киева. Навязывание Украине кабальной редакции договора о недрах.

По всем ложным заявлениям Дональда Трампа есть достаточно контраргументов, но на это не надо реагировать.

Президент Зеленский уже допустил ошибку, когда в четверг начал заочную полемику с американским коллегой, но это лишь подняло градус противостояния и не дало никаких бонусов.

Это не означает, что Украина должна перестать отстаивать свой интерес в диалоге с США. Наоборот, это необходимо делать. И здесь – если речь идет не о публичной активности, а о переговорах – в США ценят силу.

Заявления Зеленского, конечно же, были не единственным фактором, который вызвал фонтан эмоций и некорректных заявлений от Трампа и его администрации.

Весь этот обмен происходил на фоне первой неудачи Трампа на украинском треке со времен его инаугурации: не подписании Украиной кабальной для нее версии соглашения о природных ресурсах.

И стоит готовиться к новым кампаниям давления со стороны США.

Но есть красные линии, которые точно нельзя пересекать.

Категорически недопустимо, чтобы прибыль от совместной разработки украинских недр шла на возмещение американской безвозвратной помощи, которую Украина получила за последние три года.

Вторую красную линию объявил Зеленский в Мюнхене: президент настаивает, что даже в форме меморандума договор с США должен содержать гарантии безопасности.

Учитывая, что при любом развитии событий – с американским бизнесом в добыче или без него – для Украины все более важными будут отношения с Европой, есть еще одна красная линия. Подобные экономические соглашения не могут быть заключены по крайней мере без консультаций с Евросоюзом относительно их соответствия нашему членству в ЕС.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Выжить в эпоху Трампа. Почему "горят" отношения с США и что нужно делать Украине.