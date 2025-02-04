Как поляки стали относиться к украинцам и почему новые тенденции опасны для самой Польши

Социологическая лаборатория ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского (Польша) провела исследование о том, как меняется отношение поляков к украинцам.

Его выводы не очень утешительны.

Исследование констатирует тенденции, способные в будущем навредить как Польше, так и Украине, предупреждает вице-директор Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского (Польша) Лукаш Адамский в статье Курс на отчуждение: как меняется отношение поляков к украинцам и какие последствия это будет иметь. Далее – краткое ее изложение.

Ожидаемо, но неприятно: в течение последнего года количество поляков, которые негативно относятся к украинцам, выросло с 27% до 30%, а доля тех, кто хорошо – уменьшилась с 25% до 23%.

Реклама:

Причем среди польской молодежи преобладает негативное отношение к украинцам (16% имеют хорошее отношение, 37% – плохое), а среди людей среднего и старшего возраста, которым более 45 лет, наоборот – положительное.

Воспитанные в относительно богатой стране, молодые поляки не помнят ни 1990-х годов, ни тем более коммунистической Польши, а соответственно, хуже понимают украинскую реальность, чем предыдущие поколения.

Если старшее поколение поляков, в частности из среды интеллигенции, до сих пор еще часто воспринимает украинский народ как родного брата или сестру, с которым вместе росли, то младшие поколения гораздо чаще воспринимают Украину как страну чужую.

Итак, можем прогнозировать, что отношение поляков к Украине будет меняться в будущем, а положительные или отрицательные эмоции будут уступать прагматизму.

Кроме того, в целом за год среди поляков увеличилась доля противников предоставления военной помощи Украине (с 26% до 35%) и вступления Украины в ЕС (+3%). Уровень поддержки членства Украины в НАТО среди поляков уменьшился с 62% до 59%.

Также чувствуется усталость поляков от присутствия большой, по меньшей мере полуторамиллионной украинской общины в Польше.

Более половины респондентов хотела бы, чтобы они вернулись в Украину.

В целом польская общественность признает две приоритетные задачи для политиков в отношении Украины.

Во-первых, это решение вопроса о достойном захоронении всех жертв антипольской акции УПА.

И, во-вторых, недопущение чествования в украинском государстве лиц и формирований, ответственных за массовые убийства поляков в прошлом.

Это означает, что исторические проблемы никуда не исчезнут.

Показательным является также недоверие к намерениям Украины: 52% поляков считают, что Киев просто ищет повод, чтобы не решать вопрос.

Такие настроения становятся особенно опасными в условиях нынешней избирательной кампании в Польше, где один из главных кандидатов в президенты уже связал с изменением отношения украинской власти к проблеме эксгумации поддержку Польшей членства Украины не только в ЕС, но и в НАТО.

Негативная тенденция в восприятии украинцев поляками хоть и усиливается, но, безусловно, является зеркальной.

Однако это требует большой ответственности со стороны всех участников общественно-политической жизни как в Польше, так и в Украине за свои высказывания и действия.

Хорошо было бы, чтобы осознание этой проблемы стало более приоритетным в Киеве и сопровождалось готовностью предоставлять ощутимые аргументы тем польским политикам, которые преданы Украине и развитию польско-украинских отношений и также хотели бы видеть измеримые последствия своей работы.

Ведь если польские политические элиты убедятся, что на "украинской специализации" можно только потерять в имиджевом плане, то украиноскептические тенденции в Польше будут только расти.

Рост "усталости" от Украины в Польше означает также снижение уровня мобилизации всей нации и государства против угрозы со стороны Московской Федерации.

А это уже тенденция, которая является непосредственно опасной для самой Польши.

Подробнее – в материале Лукаша Адамского Курс на отчуждение: как меняется отношение поляков к украинцам и какие последствия это будет иметь.