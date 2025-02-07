Как президент Макрон вывел Францию из политического кризиса и надолго ли
Новости — Пятница, 7 февраля 2025, 09:00 —
5 февраля новое правительство Франции под председательством Франсуа Байру пережило две подряд попытки вынести ему вотум недоверия, и тем самым – добилось одобрения по спецпроцедуре госбюджета на нынешний год.
И хотя это далеко не последняя попытка вынести вотум недоверия правительству, эти голосования делают крайне маловероятной реализацию сценария постоянного хаоса, который пытается реализовать ультралевая партия "Непокоренная Франция".
О том, как спасли новое правительство Франции и надолго ли, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Незаметная победа Макрона: как Франция начала выход из политического кризиса. Далее – краткое ее изложение.
Ситуация, когда в феврале Франция до сих пор не имеет государственного бюджета, является уникальной для этой страны.
Причиной этого является отсутствие во французском парламенте большинства, на которое может положиться любой назначенный президентом Макроном премьер-министр.
2 декабря премьер Мишель Барнье пошел ва-банк, приняв по спецпроцедуре и закон о госбюджете в целом, и связанный закон о его социальной составляющей.
4 декабря парламент одобрил отставку правительства Барнье – вотум недоверия, инициированный блоком левых сил "Новый народный фронт" поддержала и ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".
В ультралевой партии "Непокоренная Франция", которая имеет больше всего мандатов в блоке "Новый народный фронт", не скрывали: их цель заключается в вынесении вотума недоверия любому правительству, назначенному Эмманюэлем Макроном. Цель – отставка президента.
Поэтому было очевидно, что на этой неделе должна была решиться и судьба правительства Франсуа Байру, и, в определенной степени, судьба дальнейшего пребывания на посту президента Макрона.
Ультраправое "Национальное объединение" и социалисты, отколовшиеся от блока левых сил "Новый народный фронт", снова решили не поддерживать отставку правительства.
Именно позиция социалистов оказалась определяющей в вопросе одобрения бюджета и отставки правительства.
И именно раскол внутри "Нового народного фронта" является самым большим успехом президента Макрона. И одновременно – гарантией дальнейшей работы правительства Байру.
"Социалисты сейчас составляют центральный полюс в Национальном собрании, поскольку ничего нельзя сделать без них или против них", – объясняет позицию своей партии экс-президент Франции и нынешний депутат-социалист Франсуа Олланд.
По его мнению, социалисты сознательно "отвергли позицию „Непокоренной Франции", где единственной целью было блокирование институциональной жизни и провоцирование досрочных президентских выборов".
Вместо этого социалисты выбрали "компромисс в пользу французов".
Но и премьер Байру пошел на немалые уступки, чтобы обеспечить лояльность социалистов.
Следовательно, шансы ультралевых на отставку правительства на этом этапе выглядят крайне низкими.
Эмманюэлю Макрону удалось расколоть "Новый народный фронт" и вывести оттуда наиболее умеренную политическую силу.
И хотя социалисты убеждают, что остаются в оппозиции, однако точно не в такой непримиримой, как "Непокоренная Франция". И это дает шансы правительству Байру проработать до президентских выборов 2027 года. А президенту Макрону – снять с повестки дня вопрос своей отставки.
Завершение политического кризиса во Франции – однозначный плюс и для Украины, ведь проблемы дома не будут препятствием для внешнеполитической активности Эмманюэля Макрона.
Но и в том, что Францию ждет новая волна политического кризиса тоже сомнений нет. Ближе к избирательному 2027 году, или раньше?
Подробнее – в материале Юрия Панченко Незаметная победа Макрона: как Франция начала выход из политического кризиса.