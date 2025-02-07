Как президент Макрон вывел Францию из политического кризиса и надолго ли

5 февраля новое правительство Франции под председательством Франсуа Байру пережило две подряд попытки вынести ему вотум недоверия, и тем самым – добилось одобрения по спецпроцедуре госбюджета на нынешний год.

И хотя это далеко не последняя попытка вынести вотум недоверия правительству, эти голосования делают крайне маловероятной реализацию сценария постоянного хаоса, который пытается реализовать ультралевая партия "Непокоренная Франция".

О том, как спасли новое правительство Франции и надолго ли, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Незаметная победа Макрона: как Франция начала выход из политического кризиса. Далее – краткое ее изложение.

Ситуация, когда в феврале Франция до сих пор не имеет государственного бюджета, является уникальной для этой страны.

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Причиной этого является отсутствие во французском парламенте большинства, на которое может положиться любой назначенный президентом Макроном премьер-министр.

2 декабря премьер Мишель Барнье пошел ва-банк, приняв по спецпроцедуре и закон о госбюджете в целом, и связанный закон о его социальной составляющей.

4 декабря парламент одобрил отставку правительства Барнье – вотум недоверия, инициированный блоком левых сил "Новый народный фронт" поддержала и ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

В ультралевой партии "Непокоренная Франция", которая имеет больше всего мандатов в блоке "Новый народный фронт", не скрывали: их цель заключается в вынесении вотума недоверия любому правительству, назначенному Эмманюэлем Макроном. Цель – отставка президента.

Поэтому было очевидно, что на этой неделе должна была решиться и судьба правительства Франсуа Байру, и, в определенной степени, судьба дальнейшего пребывания на посту президента Макрона.

Ультраправое "Национальное объединение" и социалисты, отколовшиеся от блока левых сил "Новый народный фронт", снова решили не поддерживать отставку правительства.

Именно позиция социалистов оказалась определяющей в вопросе одобрения бюджета и отставки правительства.

И именно раскол внутри "Нового народного фронта" является самым большим успехом президента Макрона. И одновременно – гарантией дальнейшей работы правительства Байру.

"Социалисты сейчас составляют центральный полюс в Национальном собрании, поскольку ничего нельзя сделать без них или против них", – объясняет позицию своей партии экс-президент Франции и нынешний депутат-социалист Франсуа Олланд.

По его мнению, социалисты сознательно "отвергли позицию „Непокоренной Франции", где единственной целью было блокирование институциональной жизни и провоцирование досрочных президентских выборов".

Вместо этого социалисты выбрали "компромисс в пользу французов".

Но и премьер Байру пошел на немалые уступки, чтобы обеспечить лояльность социалистов.

Следовательно, шансы ультралевых на отставку правительства на этом этапе выглядят крайне низкими.

Эмманюэлю Макрону удалось расколоть "Новый народный фронт" и вывести оттуда наиболее умеренную политическую силу.

И хотя социалисты убеждают, что остаются в оппозиции, однако точно не в такой непримиримой, как "Непокоренная Франция". И это дает шансы правительству Байру проработать до президентских выборов 2027 года. А президенту Макрону – снять с повестки дня вопрос своей отставки.

Завершение политического кризиса во Франции – однозначный плюс и для Украины, ведь проблемы дома не будут препятствием для внешнеполитической активности Эмманюэля Макрона.

Но и в том, что Францию ждет новая волна политического кризиса тоже сомнений нет. Ближе к избирательному 2027 году, или раньше?

Подробнее – в материале Юрия Панченко Незаметная победа Макрона: как Франция начала выход из политического кризиса.