Почему правительство Косово раздражает Запад и что изменят парламентские выборы

9 февраля парламентские выборы состоятся в Республике Косово.

Обычно в международных новостях Косово упоминается в связи с очередным обострением отношений с Сербией – страной, которая считает Косово своей территорией. Или из-за терактов и протестов этнических сербов на севере Косова.

Одна из ключевых причин тех конфликтов – политика действующего правительства Косова во главе с Альбином Курти, которая направлена на усиление власти государства на севере, где живут этнические сербы.

Выборы в Косове станут своеобразным референдумом по вопросу, поддерживают ли косовары такой курс своей страны даже ценой некоторого ухудшения отношений с Западом.

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Вопрос становится особенно актуальным еще и из-за возвращения в Белый дом Трампа.

О вызовах, которые встали перед Косовом, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Выборы под угрозой "болезненных компромиссов". Чем важно для нас голосование в Косове. Далее – краткое ее изложение.

Основным кандидатом на победу на парламентских выборах является Движение за самоопределение (Vetëvendosje – LVV) во главе с действующим премьер-министром Альбином Курти.

Партия и ее лидер сохраняют поддержку значительной части населения, ведь популизм Курти падает на подготовленную основу – он отстаивает независимость Косова на переговорах с Сербией, а также системно воплощает в жизнь решения по обеспечению независимости страны.

Именно при нынешнем правительстве Косово получило безвиз с ЕС (заработал с 1 января 2024 года) и вплотную приблизилось к вступлению в Совет Европы.

Не менее важно, что Курти прекратил деятельность параллельных сербских государственных органов в сербских муниципалитетах на севере страны. Эти шаги активно поддерживаются обществом, однако вызывают недовольство со стороны ЕС и США.

И именно поэтому ухудшение отношений со стратегическими союзниками – одна из главных претензий к Курти со стороны оппозиции.

Победе Альбина Курти способствует и тот факт, что два его ключевых оппонента – Демократическая партия Косова (DPK) и Демократическая лига Косова (LDK) сейчас находятся явно не в лучшей форме.

Да и еще одной заметной оппозиционной силе – Альянсу за будущее Косова (AAK) – вряд ли помогут существенно переломить ситуацию контакты с представителем американского президента Ричардом Гренеллом, но кто знает...

Но каким бы ни был итог выборов, новой (или старой) власти придется искать ответы на целый ряд вызовов.

Прежде всего – решать кризис на севере Косова.

Местные сербы (и стоящий за ними президент Сербии Александар Вучич) требуют создания Ассоциации сербских муниципалитетов. Создание такой организации предусмотрено рядом соглашений, подписанных Косовом и Сербией при посредничестве ЕС, начиная с Брюссельского соглашения 2013 года.

Но такое обязательство было взято Косовом до прихода к власти Курти и является для него абсолютно неприемлемым. Однако на Западе до сих пор не готовы на коррекцию соглашений.

Между тем Россия очень заинтересована в сохранении косовско-сербского тупика – подпевая сербским претензиям, в Кремле поддерживают нестабильность во всем регионе Западных Балкан.

Такая внешнеполитическая ситуация напрямую мешает развитию Косова.

В конце концов, новая власть Косова может столкнуться с давлением со стороны Дональда Трампа, который во время своей первой каденции предложил вариант мирного договора между Косовом и Сербией путем обмена территориями. Категорически против этой идеи были и Косово, и ЕС

В таком случае мандат доверия, полученный на выборах, станет одним из ключевых аргументов для новой власти в ответ на это давление.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко Выборы под угрозой "болезненных компромиссов". Чем важно для нас голосование в Косове.