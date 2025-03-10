Какие сигналы Западу шлет Лукашенко из-за смены главы правительства

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил Александра Турчина премьер-министром страны.

Смена премьера явно не тянет не только на сенсацию, но и вообще на важную новость, если бы не загадочные слова Лукашенко о "президентских склонностях".

"Я хочу, чтобы вы всегда помнили – у вас есть такие же президентские "склонности", как у меня. Вы можете резко крутануть", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси объявив о новом главе правительства.

О том, что означает смена главы правительства Беларуси, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Лукашенко намекает на отставку: что стоит за сменой премьера в Беларуси. Далее – краткое ее изложение.

По мнению автора колонки, Александр Лукашенко вряд ли запускает транзит власти, а смена премьера, скорее всего, является намеком на возможные политические изменения как элементом торгов с Вашингтоном.

"Администрации Трампа нужны шаги со стороны официального Минска, чтобы объяснить необходимость ослабления санкций", – считает Юрий Панченко.

Он напоминает, что 12 февраля Минск посетил заместитель помощника госсекретаря Крис Смит. По словам Смита, Лукашенко в обмен на ослабление санкций согласился и на освобождение значительного количества политзаключенных, и даже на "сворачивание репрессий".

Прошел месяц с этого визита, а определенные изменения уже произошли, обращает внимание редактор "ЕвроПравды". Например, по данным белорусской оппозиции, подписи, поданные в 2020 году за оппозиционных кандидатов, больше не являются препятствием для работы на государственных предприятиях.

"Этого явно недостаточно для того, чтобы говорить о реальном "сворачивании репрессий", однако можно предположить, что Лукашенко посылает сигналы о готовности к реальным изменениям. И намек о возможном транзите власти может быть сигналом из этого ряда. Или приглашением в Вашингтон поговорить о возможных гарантиях лично для Лукашенко в случае такого сценария", – пишет автор колонки.

Впрочем, это далеко не первая попытка белорусского диктатора объясниться с Западом и выторговать себе отмену санкций, напоминает редактор. И здесь важно то, что каждый раз белорусский режим возвращался к репрессиям, как только понимал, что уже получил от Запада все возможное.

"Было бы очень наивно надеяться, что на этот раз будет иначе", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Лукашенко намекает на отставку: что стоит за сменой премьера в Беларуси.