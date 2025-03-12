Зеленский рассказал, как дальше будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос гарантий безопасности для Украины в случае паузы в российско-украинской войне был предметом переговоров с США, но детальное обсуждение будет позже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в общении с украинскими СМИ на следующий день после переговоров в Саудовской Аравии.

На вопрос о том, обсуждались ли гарантии безопасности, президент отметил, что о вопросах безопасности есть упоминания в заявлении по итогам встречи. "Там есть соответственно и о безопасности Украины. Это говорит о том, что эта тематика обсуждалась", – сказал он.

"О гарантиях безопасности мы будем говорить более подробно. Если будет тишина на 30 дней, то эти 30 дней выделяются именно для того, чтобы положить на бумагу (у нас есть наши предложения, но чтобы положить на бумагу) согласованные шаги и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после окончания этой войны", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Также Зеленский пояснил, что Украина согласилась на идею США о 30-дневном прекращении огня в российско-украинской войне для того, чтобы не подыгрывать утверждениям о "нежелании мира".

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