Зеленський розповів, як далі будуть обговорюватись гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що питання гарантій безпеки для України у разі паузи в російсько-українській війні було предметом перемовин із США, але детальне обговорення буде пізніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у спілкуванні з українськими ЗМІ наступного дня після перемовин у Саудівській Аравії.

На питання про те, чи обговорювалися гарантії безпеки, президент зазначив, що про безпекові питання є згадки у заяві за підсумками зустрічі. "Там є відповідно і про безпеку України. Це говорить про те, що ця тематика обговорювалась", – сказав він.

"Про гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір (у нас є наші пропозиції, але щоб покласти на папір) погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у України після закінчення цієї війни", – прокоментував Володимир Зеленський.

Також Зеленський пояснив, що Україна погодилась на ідею США про 30-денне припинення вогню у російсько-українській війні для того, щоб не підігрувати твердженням про "небажання миру".

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