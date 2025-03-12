Европарламент не хочет, чтобы Украину принуждали к "капитуляции" под видом мирного соглашения

Европейский парламент выступил против попыток принудить руководство Украины к капитуляции перед Россией исключительно ради объявления о достижении мирного соглашения.

Об этом говорится в резолюции Европарламента "Продолжение непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС после трех лет агрессивной войны России", утвержденной 12 марта, передает "Европейская правда".

В резолюции говорится о том, что депутаты Европарламента осуждают любые попытки принудить руководство Украины к мирному соглашению путем шантажа.

"Европарламент ... решительно осуждает любые попытки шантажа руководства Украины для капитуляции перед российским агрессором с единственной целью объявления так называемого "мирного соглашения", – говорится в тексте резолюции.

Документ отмечает, что "считает контрпродуктивными и опасными нынешние попытки администрации США договориться с Россией о прекращении огня и мирном соглашении через глав Украины и других европейских государств, в которых последние поставлены перед фактом результата без их конструктивного участия, поскольку это... демонстрирует, что агрессивная политика не наказывается, а вознаграждается".

"Принимая во внимание историю нарушений Россией предыдущих договоренностей и фундаментальных принципов международного права, такой мир может быть достигнут только силой, включая эффективные гарантии безопасности", – убеждены европейские депутаты.

В то же время евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном соглашении о прекращении огня и выразили ожидания, что Россия согласится на него и прекратит атаки на Украину.

Также в резолюции говорится о том, что ЕС должен значительно увеличить свою помощь Украине, включая военную поддержку.

Европарламент приветствует "коалицию желающих" для обеспечения выполнения мирного соглашения и гарантий безопасности Украины под руководством государств Европы.

Также депутаты Европарламента призвали Евросоюз ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Российские суверенные активы, замороженные под санкциями ЕС, должны быть конфискованы и направлены на оборону и восстановление Украины", – считают европейские депутаты.

Стоит заметить, что за резолюцию проголосовали 442 депутата, против – 98, и еще 126 воздержались.

Как сообщалось, в Европейском парламенте 11 марта состоялось открытие читального пространства имени Виктории Амелиной, которая погибла в 2023 году из-за удара российской ракеты по Краматорску.

Об украинско-американских переговорах в Джидде читайте в статье Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин