В Европарламенте открыли читальное пространство памяти Виктории Амелиной, которую убила РФ
Новости — Вторник, 11 марта 2025, 21:41 —
В Европейском парламенте во вторник, 11 марта, состоялось открытие читального пространства имени Виктории Амелиной, которая погибла в 2023 году из-за удара российской ракеты по Краматорску.
Об этом сообщила Ярина Груша, член исполнительного совета Украинского PEN-клуба и автор "Европейской правды".
Как подчеркнула Груша, представлявшая на церемонии семью и друзей Амелиной, она стала первой украинкой, кому посвятили пространство в европейских институтах.
Зал имени Виктории Амелиной находится в части Европейского парламента, посвященной Уинстону Черчилю.
"Виктория Амелина – первая гражданка Украины, кому посвятили пространство в европейских институтах, и я верю, что это важный политический жест, чтобы еще раз напомнить, что Украина – это Европа, а Европа – это Украина", – сказала на церемонии вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно.
После окончания официальной части пространство посетила президент Европейского парламента Роберта Метсола, которой подарила английскую версию книги Виктории Амелиной "Looking at Women, Looking at War".
Виктория Амелина – писательница и общественный деятель, член Украинского ПЕН, лауреат национальной премии Коронация Слова 2014 года и премии Джозефа Конрада. В 2021 году была номинирована на литературную награду Центральной Европы Angelus.
Во время полномасштабного вторжения России в Украину Амелина нашла в деоккупированной Капитоловке под Изюмом дневники убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.
Писательница погибла в 2023 году в Донецкой области, когда сопровождала в поездке туда писателей из Колумбии.
Часть своей ключевой речи за тот год президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посвятила Амелине.