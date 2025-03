В Европарламенте открыли читальное пространство памяти Виктории Амелиной, которую убила РФ

В Европейском парламенте во вторник, 11 марта, состоялось открытие читального пространства имени Виктории Амелиной, которая погибла в 2023 году из-за удара российской ракеты по Краматорску.

Об этом сообщила Ярина Груша, член исполнительного совета Украинского PEN-клуба и автор "Европейской правды".

Как подчеркнула Груша, представлявшая на церемонии семью и друзей Амелиной, она стала первой украинкой, кому посвятили пространство в европейских институтах.

Зал имени Виктории Амелиной находится в части Европейского парламента, посвященной Уинстону Черчилю.

Фото: пресс-служба Европейского парламента

"Виктория Амелина – первая гражданка Украины, кому посвятили пространство в европейских институтах, и я верю, что это важный политический жест, чтобы еще раз напомнить, что Украина – это Европа, а Европа – это Украина", – сказала на церемонии вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно.

Фото: пресс-служба Европейского парламента

После окончания официальной части пространство посетила президент Европейского парламента Роберта Метсола, которой подарила английскую версию книги Виктории Амелиной "Looking at Women, Looking at War".

Фото: пресс-служба Европейского парламента

Виктория Амелина – писательница и общественный деятель, член Украинского ПЕН, лауреат национальной премии Коронация Слова 2014 года и премии Джозефа Конрада. В 2021 году была номинирована на литературную награду Центральной Европы Angelus.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Амелина нашла в деоккупированной Капитоловке под Изюмом дневники убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

Писательница погибла в 2023 году в Донецкой области, когда сопровождала в поездке туда писателей из Колумбии.

Часть своей ключевой речи за тот год президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посвятила Амелине.