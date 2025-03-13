Парламент Франции принял резолюцию в поддержку Украины с призывом изъять росактивы

Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой призывают усилить поддержку Украины и изъять замороженные российские активы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Несмотря на ожесточенные дискуссии в парламенте документ был принят 288 голосами.

Еще 54 депутата проголосовали против – это были представители ультралевой "Непокоренной Франции" и коммунисты. Ультраправое "Национальное объединение" воздержалось.

Резолюция имеет, по сути, символическое значение, но депутаты надеются, что она позволит им повлиять на линию правительства, которое сейчас выступает против изъятия росактивов.

Резолюция призывает ЕС, НАТО и "другие страны-союзники продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины".

Французские депутаты также внесли в текст поправку, призывающую ЕС "построить независимую европейскую оборону".

Текст резолюции также "призывает Европейский Союз и его государства-члены без промедления приступить к изъятию замороженных российских активов...чтобы финансировать военную поддержку Украины в ее сопротивлении и восстановлении".

Другими пунктами, которые вызвали дискуссии, были вопросы импорта российского газа странами ЕС, который резолюция призывает "прекратить", а также присутствие французских солдат на украинской земле в случае заключения мирного соглашения.

Окончательный текст с поправками "поощряет французское правительство и его европейских партнеров изучить возможность развертывания европейских миротворческих сил в Украине".

Напомним, идею о необходимости "использовать росактивы прямо сейчас" поддержал и президент Финляндии Александер Стубб.

Недавно десятки европейских депутатов призвали Бельгию конфисковать российские активы, замороженные под ее юрисдикцией.

Больше о текущей ситуации вокруг санкций и росактивов читайте в материале Татьяны Высоцкой из Брюсселя: "Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС".