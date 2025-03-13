В Минюсте прокомментировали решение ЕСПЧ относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе

В Министерстве юстиции прокомментировали решение Европейского суда по правам человека относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе, в котором ЕСПЧ указал на вину украинских органов власти, признав также влияние России.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий опубликовала пресс-служба Минюста вскоре после объявления о решении.

В Минюсте отметили, что "принимают во внимание" и уважают решение ЕСПЧ по делу "Вячеславова и другие против Украины" относительно трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

В комментарии отметили, что трагедия в Одессе произошла через три месяца после Революции достоинства, когда в структурах – особенно правоохранительных органах – еще оставалось "наследие" режима Януковича.

"Выявленные ЕСПЧ недостатки в действиях милиции и пожарной службы демонстрируют системные проблемы, которые сформировались на протяжении многих лет предыдущей власти", – отметили в ведомстве.

Министерство юстиции акцентировало, что хотя ЕСПЧ указал на вину украинских органов власти, он также признал значительную роль российской дезинформации и пропаганды в разжигании вражды перед этими событиями; подтвердил, что ключевые должностные лица, ответственные за ненадлежащие действия, впоследствии сбежали в Россию и получили там гражданство, что свидетельствует об их предыдущих связях; что Суд не увидел предвзятости в расследованиях в отношении жертв различных политических взглядов и учел, что новое украинское правительство "унаследовало" силовые структуры с инфильтрированной агентурой.

"После завершения детального изучения решения и консультаций с соответствующими органами государственной власти, Министерство юстиции предоставит комплексный анализ выводов ЕСПЧ и план действий по выполнению решения... Министерство юстиции Украины остается преданным обеспечению справедливости для всех граждан Украины и соблюдению международных обязательств нашего государства", – добавили в Минюсте.

13 марта ЕСПЧ принял масштабное решение по ряду исков о бездействии государства во время противостояния пророссийских и проукраинских активистов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 47 человек.

Признав, что те события в значительной степени вызваны российской пропагандой, Суд все же подчеркнул нарушения со стороны украинского государства, которое должно выплатить компенсации.