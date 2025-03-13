У Мін'юсті прокоментували рішення ЄСПЛ щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі

У Міністерстві юстиції прокоментували рішення Європейського суду з прав людини щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі, у якому ЄСПЛ вказав на провину українських органів влади, визнавши також вплив Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар опублікувала пресслужба Мін’юсту невдовзі після оголошення про рішення.

У Мін’юсті зазначили, що "беруть до уваги" та поважають рішення ЄСПЛ у справі "Вячеславова та інші проти України" щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

В коментарі зауважили, що трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції гідності, коли у структурах – особливо правоохоронних органах – ще залишалася "спадщина" режиму Януковича.

"Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади", – зазначили у відомстві.

Міністерство юстиції акцентувало, що хоча ЄСПЛ вказав на провину українських органів влади, він також визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед цими подіями; підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до Росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки; що Суд не побачив упередженості в розслідуваннях щодо жертв різних політичних поглядів та врахував, що новий український уряд "успадкував" силові структури з інфільтрованою агентурою.

"Після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, Міністерство юстиції надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення... Міністерство юстиції України залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави", – додали у Мін’юсті.

13 березня ЄСПЛ ухвалив масштабне рішення за низкою позовів щодо бездіяльності держави під час протистояння проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року, коли загинуло 47 людей.

Визнавши, що ті події значною мірою викликані російською пропагандою, Суд все ж підкреслив порушення з боку української держави, яка має сплатити компенсації.