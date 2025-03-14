Что заставило Ереван и Баку согласовать мирный договор

13 марта произошла настоящая сенсация. Сначала в Азербайджане, а затем и в Армении заявили, что проект мирного договора между странами окончательно согласовали и вскоре подпишут.

О том, на какие компромиссы пришлось пойти странам и обеспечит ли это соглашение стабильный мир на Южном Кавказе, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Болезненные компромиссы: что помогло Еревану и Баку согласовать мирный договор и что он меняет. Далее – краткая ее версия.

Сейчас проект мирного договора еще не обнародован. И не исключено, что и не будет обнародован до подписания.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, мирное соглашение по своей сути является компромиссным текстом.

"Нет ни одного пункта, который касался бы исключительно Республики Армения и не касался бы Азербайджана", – уверяет глава армянского правительства.

Официально сообщают следующее: переговоры были завершены после того, как "Армения приняла предложения Азербайджана относительно двух пунктов проекта соглашения о нормализации отношений, которые до сих пор не были согласованы".

Первый пункт – стороны отказываются от подачи исков друг против друга в международные суды. Формально это требование для обеих сторон, но де-факто это является очень болезненной уступкой именно Армении.

Второй согласованный пункт – стороны договорились об отказе от размещения на границе сил третьих стран. Впрочем, в Ереване уточняют, что этот пункт не касается наблюдательной миссии ЕС, поскольку она состоит из гражданских лиц, пусть даже часто – с военным бэкграундом.

Европейская миссия наблюдает за режимом прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, и делает это достаточно успешно – появление миссии привело к радикальному уменьшению военных инцидентов на линии разграничения.

И именно поэтому работа этой миссии всегда раздражала Баку и там всегда требовали ее вывода. Поэтому еще стоит дождаться, разделяет ли Баку трактовку этого пункта Ереваном или будет требовать и вывода миссии ЕС.

Почему после нескольких лет неудачных переговоров стороны именно сейчас сумели достичь компромисса?

Не исключено, что в Баку и Ереване ориентировались на другой мирный процесс – попытки администрации президента США Дональда Трампа остановить боевые действия между РФ и Украиной.

Завершение или даже длительная пауза в войне против Украины дает РФ возможность попытаться вернуть свое влияние в регионах, которые там считают своей зоной влияния. В том числе – и на Южном Кавказе.

И это прекрасно понимают в странах этого региона.

Поэтому сложилась ситуация, когда заинтересованность Армении как можно быстрее подписать мирный договор впервые за долгие годы совпала с интересами Азербайджана.

Этот договор навряд ли не решит всех проблем, накопившихся между странами, которые более 30 лет находятся в состоянии войны.

Не снято требование Азербайджана о внесении изменений в армянскую конституцию, а также не решен вопрос о возвращении военнопленных, что особенно важно для Армении.

Подписание мирного договора с Азербайджаном дает Армении надежду достичь прорыва и в отношениях с Турцией. А такой прорыв армянские политики называют обязательным условием для разворота от РФ на Запад.

Показательно, что в отличие от приветственных заявлений европейских лидеров, реакция Турции была достаточно холодной.

После обнародования информации о завершении работы над мирным соглашением на пресс-конференции именно для турецких СМИ Никол Пашинян озвучил ряд сигналов о готовности к скорейшему прорыву в отношениях с Анкарой, в частности в вопросе разблокирования трансграничного сообщения.

Есть реальный шанс, что при содействии европейской дипломатии компромисс будет найден.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Болезненные компромиссы: что помогло Еревану и Баку согласовать мирный договор и что он меняет.