Что заставило Ереван и Баку согласовать мирный договор
Новости — Пятница, 14 марта 2025, 18:00 —
13 марта произошла настоящая сенсация. Сначала в Азербайджане, а затем и в Армении заявили, что проект мирного договора между странами окончательно согласовали и вскоре подпишут.
О том, на какие компромиссы пришлось пойти странам и обеспечит ли это соглашение стабильный мир на Южном Кавказе, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Болезненные компромиссы: что помогло Еревану и Баку согласовать мирный договор и что он меняет. Далее – краткая ее версия.
Сейчас проект мирного договора еще не обнародован. И не исключено, что и не будет обнародован до подписания.
По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, мирное соглашение по своей сути является компромиссным текстом.
"Нет ни одного пункта, который касался бы исключительно Республики Армения и не касался бы Азербайджана", – уверяет глава армянского правительства.
Официально сообщают следующее: переговоры были завершены после того, как "Армения приняла предложения Азербайджана относительно двух пунктов проекта соглашения о нормализации отношений, которые до сих пор не были согласованы".
Первый пункт – стороны отказываются от подачи исков друг против друга в международные суды. Формально это требование для обеих сторон, но де-факто это является очень болезненной уступкой именно Армении.
Второй согласованный пункт – стороны договорились об отказе от размещения на границе сил третьих стран. Впрочем, в Ереване уточняют, что этот пункт не касается наблюдательной миссии ЕС, поскольку она состоит из гражданских лиц, пусть даже часто – с военным бэкграундом.
Европейская миссия наблюдает за режимом прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, и делает это достаточно успешно – появление миссии привело к радикальному уменьшению военных инцидентов на линии разграничения.
И именно поэтому работа этой миссии всегда раздражала Баку и там всегда требовали ее вывода. Поэтому еще стоит дождаться, разделяет ли Баку трактовку этого пункта Ереваном или будет требовать и вывода миссии ЕС.
Почему после нескольких лет неудачных переговоров стороны именно сейчас сумели достичь компромисса?
Не исключено, что в Баку и Ереване ориентировались на другой мирный процесс – попытки администрации президента США Дональда Трампа остановить боевые действия между РФ и Украиной.
Завершение или даже длительная пауза в войне против Украины дает РФ возможность попытаться вернуть свое влияние в регионах, которые там считают своей зоной влияния. В том числе – и на Южном Кавказе.
И это прекрасно понимают в странах этого региона.
Поэтому сложилась ситуация, когда заинтересованность Армении как можно быстрее подписать мирный договор впервые за долгие годы совпала с интересами Азербайджана.
Этот договор навряд ли не решит всех проблем, накопившихся между странами, которые более 30 лет находятся в состоянии войны.
Не снято требование Азербайджана о внесении изменений в армянскую конституцию, а также не решен вопрос о возвращении военнопленных, что особенно важно для Армении.
Подписание мирного договора с Азербайджаном дает Армении надежду достичь прорыва и в отношениях с Турцией. А такой прорыв армянские политики называют обязательным условием для разворота от РФ на Запад.
Показательно, что в отличие от приветственных заявлений европейских лидеров, реакция Турции была достаточно холодной.
После обнародования информации о завершении работы над мирным соглашением на пресс-конференции именно для турецких СМИ Никол Пашинян озвучил ряд сигналов о готовности к скорейшему прорыву в отношениях с Анкарой, в частности в вопросе разблокирования трансграничного сообщения.
Есть реальный шанс, что при содействии европейской дипломатии компромисс будет найден.
Подробнее – в материале Юрия Панченко Болезненные компромиссы: что помогло Еревану и Баку согласовать мирный договор и что он меняет.