Почему оборонная политика ЕС неэффективна и как это изменить

Враждебный режим президента США Дональда Трампа наконец заставил Европу проснуться.

Как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск в начале марта, это абсурдно, что "500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов россиян". Туск имел в виду, что оборонный потенциал Европы огромный – намного больше, чем у России, и даже больше, чем у США, которые гарантировали безопасность континента после Второй мировой войны.

То есть математически Европа не имеет причин бояться даже в случае выхода США из НАТО или условного выдвижения Вашингтоном требований об экономических уступках в ответ на военную поддержку.

О том, что мешает более эффективному усилению обороны Евросоюза, читайте в колонке главного редактора Onet (Польша) Бартоша Венглярчика Сила в объединении: что должна изменить Европа, чтобы гарантировать свою безопасность. Далее – краткое ее изложение.

По мнению автора колонки, основная проблема заключается в отсутствии реального единства рынка в Европе.

По его словам, выход компании из одной страны Евросоюза на рынок другой на практике является экономически нецелесообразным из-за множества бюрократических процедур.

"ЕС сам признает эту проблему, поэтому создал специальный корпоративный статус – европейская компания. Такая компания может работать по единым правилам во всех странах ЕС, но должна быть крупной, с капиталом не менее 120 тысяч евро (131 тысяча долларов). Гиганты могут свободно вести бизнес от Мадейры до Братиславы, но для большинства предприятий единый рынок до сих пор остается недостижимой мечтой", – отмечает Бартош Венглярчик.

Он напоминает, что в США истребитель F-35 и танк Abrams производят многочисленные компании и субподрядчики в разных штатах, а в Европе же политики отдельных стран защищают целые отрасли, ведь их переизбрание зависит от национальной экономики, а не от экономики ЕС в целом.

Именно поэтому, объясняет главный редактор Onet, Польша закупает танки в Южной Корее, а не в Германии, Великобритании или Франции.

"Европа имеет потенциал стать глобальной силой. Но пока правительства стран ЕС отвечают только перед собственными избирателями, этого не произойдет", – уверен Венглярчик.

По его мнению, Европа будет продолжать обсуждать потребность в совместном производстве боеприпасов или координации исследований, но искусственный интеллект все равно будет разрабатываться отдельно во Франции, Великобритании, Польше или Германии.

"Европейские страны имеют миллионы военных и оборонный бюджет, превышающий китайский. Но без реального объединения это будет оставаться "бумажным тигром", – считает автор.

Подробнее – в колонке Бартоша Венглярчика Сила в объединении: что должна изменить Европа, чтобы гарантировать свою безопасность.