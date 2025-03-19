Трамп назвал Канаду "одной из самых мерзких стран"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада является "одной из самых мерзких стран", с которыми он когда-либо имел дело.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Он снова повторил свои утверждения о том, что Канада "должна стать 51-м штатом", а также раскритиковал страну как торгового партнера.

"Они взимают огромные тарифы. Когда я ездил по разным местам в Айове, в Небраске, они всегда жаловались на Канаду, как их обдирают...У нас очень большой дефицит с Канадой", – сказал Трамп.

Он также указал, что "имел дело со многими странами", и Канада – "одна из самых мерзких, с которыми я имел дело".

В частности, Трамп раскритиковал представителей бывшего премьера Канады Джастина Трюдо, назвав их "мерзкими", и заявив, что "они никогда не говорили правду".

При этом американский президент добавил, что ему легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.

Как известно, 14 марта в Канаде вступил в должность нового премьер-министра Марк Карни. Это произошло в разгар торговой войны с США.

Ранее Карни заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

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