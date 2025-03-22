FT: Европа работает над планом замены США в НАТО через пять-десять лет

Крупнейшие военные государства Европы разрабатывают планы по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента вместо США.

Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на слова четырех проинформированных европейских чиновников, передает "Европейская правда".

Газета пишет, что речь идет и о предложении администрации президента США Дональда Трампа о передаче этих обязанностей европейским государствам в течение следующих пяти-десяти лет.

Обсуждение является попыткой избежать хаоса в случае одностороннего выхода США из НАТО, что стало предметом опасений из-за неоднократных угроз Трампа ослабить или выйти из трансатлантического альянса, который защищал Европу почти восемь десятилетий, отметила газета.

По словам четырех собеседников, Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы являются среди государств, участвующих в этих неформальных, но структурированных обсуждениях.

Их цель – разработать план передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне.

Отмечается, что предложение будет включать твердые обязательства по увеличению европейских оборонных расходов и наращиванию военного потенциала с целью убедить Трампа согласиться на постепенную передачу полномочий, что позволило бы США больше сосредоточиться на Азии.

Кроме своего ядерного сдерживания, которое обеспечивает защиту Европы с участием нескольких европейских военно-воздушных сил, имеющих на вооружении американское ядерное оружие, США предоставляют военные возможности, которых не имеют континентальные союзники, управляют авиационными, морскими и военными базами и содержат 80 тысяч военнослужащих в Европе.

По оценкам чиновников, для достижения уровня, который позволит заменить большинство военных возможностей США (за исключением ядерного сдерживания), понадобится от пяти до 10 лет усиленных расходов.

"Увеличение расходов – это единственная возможная стратегия: распределение бремени и уменьшение зависимости от США. Мы начали эти переговоры, но задача настолько масштабная, что многие чувствуют себя перегруженными", – сказал один из чиновников.

Несмотря на то, что американские дипломаты уверяют своих европейских коллег, что Трамп остается преданным членству в НАТО и его пятой статье о коллективной обороне, во многих европейских столицах опасаются, что Белый дом может быстро сократить размещение войск или техники или уменьшить участие в совместных задачах НАТО.

"Вам нужно договориться с американцами, и неясно, захотят ли они это сделать. Можете ли вы вообще доверять им, что они его придерживаются?", – отметил еще один из чиновников.

Собеседники указали также на постоянные и регулярные дискуссии, которые ведут Франция и Великобритания по созданию "коалиции решительных" как на индикатор направления движения.

На вопрос, что означает европейская опора в НАТО и возможна ли она, один из чиновников ответил: "Мы видим, как это происходит. Мы видим это прямо сейчас: Великобритания и Франция берут на себя инициативу [по силам заверения для Украины] без участия американцев".

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч.

Кроме того, высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг, 15 марта, встретились в военном штабе Британии на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.