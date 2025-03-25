При каких условиях размещение "миротворцев" ООН может быть выгодным Украине

Миротворческая миссия под эгидой Организации Объединенных Наций может стать альтернативой "коалиции решительных" – для миротворческого контингента, сформированного коалицией европейских стран.

По крайней мере, по данным СМИ, такой сценарий президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Данная инициатива уже вызвала интерес ряда стран, но не в Киеве.

О том, при каких условиях такая миссия может быть полезной для Украины и на какие условия никоим образом Киеву нельзя соглашаться, читайте в интервью директора программ по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест Помощь с разрешения агрессора: что будет означать для Украины миссия "миротворцев" ООН. Далее – основные ее тезисы.

Теоретически есть несколько типов миссий, которые сложились в процессе существования ООН, ведь в ее уставе вообще нет "миротворческих миссий", хотя первая такая миссия заработала уже в 1948 году на Ближнем Востоке.

За 80 лет существования ООН традиционно определяют четыре типа таких миссий.

Главные миссии – это Peacekeeping, то есть операции по поддержанию мира.

Операции по поддержанию мира – это когда сначала появляется соглашение как минимум о прекращении огня, а уже дальше ООН начинает разворачивать контингент для того, чтобы не началось новое вооруженное противостояние.

Итак, исходя из того, что предлагается Украине, если дело доходит до миссии ООН, то для этого должно быть как минимум согласованное перемирие, соблюдение которого и будет гарантировать миссия ООН. Точнее – она будет гарантировать соблюдение перемирия на земле, ведь у них нет средств, чтобы гарантировать соблюдение перемирия в воздухе и на море.

Что будет делать эта миссия – открытый вопрос. Это подобно ресторанному меню. Когда тебе предлагают около 40 пунктов – и мы выбираем, чем эта миссия будет заниматься. Поскольку в Уставе ООН нет определения таких миссий, то и каждая новая миссия имеет свой специфический мандат, утвержденный Совбезом.

Тот факт, что президент Франции вдруг заговорил о миссии ООН, скорее всего, свидетельствует о том, что начало мирных переговоров под эгидой США дает определенную надежду, что между Украиной и РФ будет достигнуто перемирие.

И речь идет о долгосрочном перемирии, потому что за 30 дней просто технически невозможно развернуть миссию ООН.

Если такое перемирие будет достигнуто, то, условно говоря, можно развернуть миссию, которая будет одновременно находиться в Херсоне и в Новой Каховке, не позволяя провокаций по линии соприкосновения.

А в придачу – это возможность привлечь большее количество стран.

Я была неделю в Индии, и фактически на каждой второй встрече мне задавали вопросы, как Украина отнесется к идее приглашения индийских миротворцев. Так же о своем интересе направить миротворцев заявил Китай (хотя уже звучат и возражения от китайских представителей).

Мы должны настаивать на масштабе миссии. Для такой страны, как Украина, миссия ООН должна состоять из не менее 10 тысяч военнослужащих.

Ключевое условие развертывания миссии – она должна быть приемлема для всех сторон конфликта, но главное – для страны, на чьей территории она разворачивается.

В нашем случае, хотя речь идет о конфликте двух стран, размещаться она будет только на нашей территории, поэтому теоретически миссию нужно согласовать только с нами. В то же время РФ как постоянный член СБ ООН в любой момент также может повлиять на мандат и наполнение миссии, поскольку это утверждается именно Советом безопасности ООН.

В любой момент РФ может заблокировать продление мандата, как это она сделала после войны 2008 года с мандатом миссии ООН в Грузии. Или просто заблокировать выделение средств на работу миссии.

Это очень большой риск, поскольку работа миссии становится зависимой от требований РФ.

Киев не может принципиально отказаться от миссии ООН, поскольку это создаст нам очень негативный имидж.

Однако, и это главное, наличие миссии ООН не означает запрет других миссий. Главное для Украины – согласование на миссию ООН должно содержать пункт, что она не исключает появление других миссий.

Больше – в материале Анны Шелест Помощь с разрешения агрессора: что будет означать для Украины миссия "миротворцев" ООН.