Балтийские министры на первой встрече с Рубио объясняли важность поддержки Украины

Руководители МИД государств Балтии провели первую совместную встречу с госсекретарем США Марко Рубио, российско-украинская война была одной из центральных тем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике МИД Эстонии и Латвии.

Встреча состоялась в Вашингтоне 25 марта по инициативе американской стороны, на ней присутствовали министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Министры говорили о двусторонних отношениях, отношениях в НАТО, а также поддержке Украины.

Фото: МИД Латвии

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что присутствие войск США в государствах Балтии очень важно для сдерживания и поддержания мира в регионе. Он акцентировал, что Эстония тратит на оборону уже 3,7% ВВП, а со следующего года хочет увеличить расходы до 5%.

Кроме того, он напомнил, как Эстония за годы полномасштабной войны осуществила серию шагов для уменьшения любой зависимости от России, последним из которых стало отсоединение государств Балтии от единой энергосистемы с РФ и Беларусью.

На этом же акцентировала латвийский министр Байба Браже, отметив, что Латвия в 2025 году выделяет на оборону рекордные суммы – около 3,6% ВВП, и планирует увеличить расходы до 5%.

"С первого же дня Латвия была среди стран, которые предоставили Украине наибольшую помощь относительно своего ВВП, и Латвия продолжит поддержку Украины для достижения справедливого и устойчивого мира. Также Латвия будет выступать за продолжение санкционного давления на Россию с целью подталкивать ее к поиску путей к миру и уважения к договоренности, которая будет достигнута", – отметила Браже.

Маргус Тсахкна акцентировал, что важно сохранять военную помощь Украине и продолжать экономическое давление на Россию, чтобы мир стал возможным.

"Справедливый и длительный мир будет возможным только тогда, когда Россия оставит свою цель уничтожить Украину и изменить архитектуру безопасности в Европе. В этом ключевыми рычагами являются санкции и использование замороженных суверенных активов РФ", – отметил он.

Министры также отмечали, что годы трансатлантического сотрудничества обеспечили безопасность и экономическое процветание для Европы и США, а сейчас Европа начала решительные шаги для увеличения собственной обороноспособности.

Напомним, Эстония анонсировала закупку у своей промышленности военной техники для Украины на 100 млн евро.

Также Эстония планирует построить 12 новых военных кораблей.