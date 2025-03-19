Эстония планирует построить 12 новых военных кораблей

Военно-морским силам Эстонии необходимо обновить свой нынешний флот минных тральщиков, которые в основном состоят из кораблей бывшего Королевского флота Великобритании, есть потребность в 12 новых кораблях.

Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Певкура, в целом Эстония нуждается в трех больших кораблях длиной около 90 метров, однако если возникнут проблемы с деньгами, придется пойти на уступки.

Кроме того, нужны девять меньших кораблей, длиной 60-70 метров, но может быть продлен срок службы уже имеющихся кораблей.

По оценке Певкура, новые корабли должны быть построены в Эстонии.

"В случае судов такого размера речь идет прежде всего о двух строителях – Baltic Workboats и BLRT. Но я не исключаю, что и малые судостроители доведут свои возможности до того уровня, когда они смогут строить суда меньшего размера", – сказал Певкур.

Литва уже приняла решение о строительстве новых военных кораблей. Эстонский судостроитель BLRT поручил своей литовской дочерней компании Western Baltic Engineering в сотрудничестве с датской фирмой OSK Design разработать концептуальный проект 88-метрового военного корабля под названием Perkunas.

Командующие ВМС Эстонии, Латвии и Литвы обсуждали еще в 2017 году, как должен выглядеть новый флот. По словам командующего Сил обороны Эстонии генерал-майора Андруса Мерило, у ВМС Эстонии есть представление о том, какие корабли им нужны.

"Для нас гораздо важнее найти долгосрочное финансирование, которое станет основой для дальнейшего развития кораблей ВМС. Нам нужно найти ресурсы, эта работа уже ведется. Судя по всему, мы найдем эти ресурсы. И мы составим план, когда и какие корабли будут построены", – рассказал Мерило.

Как сообщалось, Дания откажется от планов строительства новых патрульных и экологических кораблей для Балтийского моря, а взамен спроектирует корабли для выполнения задач вокруг Гренландии.