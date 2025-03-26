Reuters: Европа ищет альтернативы "миротворцам" в Украине из-за сложности воплощения

Европейские государства, которые готовы гарантировать обеспечение будущего "мирного урегулирования" в Украине, меняют фокус обсуждения с наземных войск на альтернативы из-за внутренних противоречий и потенциальной оппозиции США и России.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Но источники Reuters в европейских дипломатических кругах говорят о все больших сомнениях в реалистичности этого варианта.

"Они (европейские государства. – Ред.) делают шаг назад от наземных войск и пытаются переориентировать то, что они делали, на что-то более взвешенное", – сказал агентству один европейский дипломат.

Другой сказал, что идея ввода войск "была привлекательной", когда Украина "была в лучшем положении", но сейчас это не так, учитывая ситуацию на поле боя и позицию администрации США.

Некоторые европейские государства возмущаются перспективой отправки войск без твердых гарантий со стороны США и международного мандата, а также обеспокоены затратами, нехваткой живой силы и техники и, наконец, перспективой оказаться в состоянии войны с Россией, говорится в материале.

Один из источников Reuters в ЕС пояснил, что от идеи наземного присутствия в Украине полностью не отказываются и "это не означает, что отдельные страны не будут направлять своих солдат в Украину для проведения учений и другой поддержки".

Среди альтернатив размещению войск в Украине, которые упоминаются в материале, речь идет о потенциальной поддержке миротворческой миссии ООН, усилении военного присутствия в соседних с Украиной государствах и в конце концов идею премьера Италии о распространении на Украину гарантии статьи 5 Договора о НАТО.

Один европейский дипломат в разговоре с Reuters сказал, что последний шаг предложил бы "самую большую гарантию безопасности, которую можно обеспечить за меньшую цену", чем фактическое развертывание войск в Украине.