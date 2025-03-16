СМИ: Британия заявила союзникам, что может отправить 10 тысяч военных в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече лидеров "коалиции желающих" 15 марта изложил планы относительно западного "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

Об этом узнала газета The Times от источников в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников The Times, окончательная численность миротворческого контингента для Украины будет "точно превышать 10 тысяч человек", которых готова предоставить Британия.

Кроме того, на встрече в субботу Лондону удалось заручиться поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три, которые поддерживали отправку наземных войск и раньше.

Всего около 35 стран на встрече в субботу согласились предоставить оружие, логистическую и разведывательную поддержку потенциальной "миротворческой" миссии, пишет The Times. Тем не менее, ожидается, что основную часть войск предоставят именно Великобритания и Франция.

"Речь пойдет о значительной силе со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая сделает свой вклад другим способом", – прокомментировал другой источник The Times.

Напомним, после встречи 15 марта Стармер объявил, что в четверг, 20 марта, в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущую "мирную сделку".

В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.