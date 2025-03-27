Каковы красные линии для Киева в вопросе замороженных активов РФ

Европейские страны прекратили дискуссию о конфискации обездвиженных российских активов. Об этом пишет DW, однако это якобы подтверждается и из официальных источников.

Но это не означает, что вопрос конфискации действительно снят с повестки дня ЕС. И не означает, что обездвиживание активов гарантировано до момента выплаты Россией компенсации.

О том, с какими вызовами относительно замороженных российских активов сейчас сталкиваются в ЕС, читайте в статье члена правления ЦПК Елены Галушки Вопрос на 300 млрд: как должны действовать Украина и ЕС с замороженными активами РФ. Далее – краткое ее изложение.

В Европе сосредоточена наибольшая часть из $300 млрд обездвиженных российских активов – более 200 млрд евро, из которых 183 млрд евро – в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Фактически будущее этих активов сейчас находится на распутье. Европейские партнеры могут сделать решительный шаг и использовать эти средства для поддержки Украины и собственной обороны, или же медлить, потерять инструмент заставить Россию заплатить, фактически еще и инвестируя в российскую военную машину.

По сообщениям медиа, во время переговоров с американской стороной в Эр-Рияде в феврале россияне уже поднимали вопрос возвращения около $6 млрд активов российского Центробанка.

Также в США обсуждают идею разделить $300 млрд между Украиной и Россией, а Москва якобы даже обещает использовать эти средства на "восстановление" оккупированных территорий.

Если президент США Дональд Трамп согласится использовать активы Центробанка России как инструмент торга, то премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо могут снять санкции ЕС уже в июле этого года.

Понимая эту угрозу, европейские дипломаты активно ищут способы защиты.

Однако если украинская сторона под давлением согласится на ослабление санкций и возвращение России части или всех активов, эти средства – так же, как и шанс на справедливое возмещение нанесенного ущерба – будут потеряны безвозвратно.

Последствия возвращения России обездвиженных активов будут катастрофическими как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе – и не только для Украины.

Каждый возвращенный доллар или евро станет ресурсом для производства ракет и снарядов, которые Россия использует для расширения своей агрессии.

А к тому же члены "Группы семи" не смогут вернуть деньги, которые предоставили Украине и которые планируют возвращать за счет доходов от обездвиженных российских активов.

В Европе основные усилия нужно фокусировать на Франции, Германии и Бельгии.

Наиболее большой преградой остается позиция Бельгии.

Недавно их премьер вывел нагнетание страха на новый уровень, заявив, что конфискация может стать "актом войны".

Это неправда, мы ранее исследовали глубоко различные риски конфискации и опровергали страхи.

Конфискованные активы российского Центробанка могут быть зачислены в компенсацию убытков Украины, сумма которых за три года полномасштабного вторжения уже превышает $500 млрд. Собственно, в сегодняшних условиях это едва ли не единственный шанс украинцев на компенсацию и восстановление справедливости.

Но также есть возможность и увеличения прибыли от замороженных российских активов, но Euroclear не имеет ни мандата, ни воли активно управлять этими средствами.

Причем максимизация доходов уже сейчас и конфискация этих средств – это не только справедливость для Украины, но и инвестиция в европейскую безопасность.

Подробнее – в материале Елены Галушки Вопрос на 300 млрд: как должны действовать Украина и ЕС с замороженными активами РФ.