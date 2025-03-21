Прем'єр Бельгії вважає, що конфіскація російських активів може стати "актом війни"

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що конфіскація Європою майже 200 млрд євро заморожених російських активів була б "актом війни".

Про це він сказав журналістам після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, 20 березня, передає Politico, пише "Європейська правда".

На думку де Вевера, конфіскація Європою майже 200 млрд євро заморожених російських активів матиме "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе відплату з боку Москви.

"Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де, якщо ви забираєте у когось 200 млрд євро, то це матиме наслідки", – сказав він.

Окрім цього, де Вевер закликав колег-лідерів утриматися від публічного "представлення заморожених і знерухомлених активів як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком, а потім забрати гроші і витратити їх на що завгодно, тому що це не так просто".

Як відомо, у Бельгії зберігається найбільша частка заморожених активів Росії й неодноразово десятки законодавців зверталися до короля Бельгії Філіпа із закликом публічно підтримати вилучення російських активів на підтримку України.

Нещодавно посол Бельгії в Україні Люк Якобс розповів, що основна маса активів у країні – це саме знерухомлені активи. За його словами, конфіскування цих грошей, фактично, "вб’є гуску, що несе золоті яйця", забравши стале джерело грошей для України.

Більше про поточну ситуацію навколо санкцій та росактивів читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС"