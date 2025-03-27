Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после саммита "коалиции решительных" в Париже в четверг, его цитирует BFMTV.

Макрон сообщил, что в Украину будет отправлена "франко-британская команда" для "подготовки формата украинской армии завтрашнего дня".

"Она будет тесно сотрудничать с Украиной, чтобы подготовить все аспекты будущего формата украинской армии. С точки зрения размера, количества солдат, с каким оборудованием", – сказал он.

Он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил сдерживания" в Украину продолжается. Эти войска потенциально должны действовать как средство "сдерживания" в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Макрон отметил, что это могли бы быть силы из "некоторых стран-членов ЕС", которые находились бы в "определенных стратегических местах" в Украине.

Ранее сообщалось, что во Франции допускают размещение европейских миротворческих сил в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.