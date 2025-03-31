Швеция предоставляет крупнейший пакет военной помощи Украине на почти $1,6 млрд

В понедельник, 31 марта, Швеция объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму почти 1,6 млрд долларов, что станет крупнейшим шведским пакетом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, пакет включает, среди прочего, поддержку украинской противовоздушной обороны, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

Правительство намерено уполномочить Шведскую администрацию оборонного снаряжения (FMV) закупить оборонное снаряжение у шведской, скандинавской и европейской оборонной промышленности для Вооруженных сил Украины, исходя из потребностей Украины.

Выбор оборудования будет основываться на текущем анализе FMV способности рынка производить необходимое оборудование с короткими сроками поставки.

В рамках этого пакета Швеция закупит у оборонной промышленности новое оборудование на сумму около 912 миллионов долларов, добавил Йонсон.

"Значительная часть международной военной поддержки поступает через многосторонние инициативы, коалиции в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и закупки у украинских оборонных предприятий. Швеция выделит около $465 млн на эти фонды и инициативы", – отметил он.

Пакет поддержки предусматривает усиление сотрудничества с Данией в рамках установленной модели поддержки украинской оборонной промышленности.

Пакет поддержки включает также передачу оборудования от Вооруженных сил Швеции. В частности, Украине будет передано следующее оборудование:

Медицинские транспортные средства

Учебное оружие для стрельбы бронебойными снарядами м/86

Пулеметы типа m/58

Боеприпасы мелкого калибра

Около сотни автомобилей различных типов для обслуживания авиабазы

Основное и мастерское оборудование для обеспечения деятельности авиабазы

Медицинское оборудование и транспортные средства

Индивидуальное снаряжение

Оборудование и продукты питания

В рамках пакета поддержки выделяются средства, направленные на нахождение и использование технических инноваций, требующих дополнительного финансирования для завершения и запуска в производство.

Перед FMV поставлена задача выявить, протестировать и профинансировать решения, которые востребованы Украиной, но нуждаются в доработке для использования в условиях войны. Работа будет вестись с учетом конкретного спроса и коротких временных рамок.

На прошлой неделе правительство Швеции поручило Вооруженным силам осуществить выплаты коалициям сил и средств в сферах разминирования и беспилотных летательных аппаратов в рамках формата "Рамштайн".

А 13 марта Швеция объявила, что приобретет для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары контрбатарейной борьбы Arthur в рамках 18-го пакета военной поддержки.