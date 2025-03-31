Швеція надає найбільший пакет військової допомоги Україні на майже $1,6 млрд

У понеділок, 31 березня, Швеція оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на суму майже 1,6 мільярда доларів, що стане найбільшим шведським пакетом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, пакет включає, серед іншого, підтримку української протиповітряної оборони, артилерії, супутникового зв'язку і морського потенціалу.

Уряд має намір уповноважити Шведську адміністрацію оборонного спорядження (FMV) закупити оборонне спорядження у шведської, скандинавської та європейської оборонної промисловості для Збройних сил України, виходячи з потреб України.

Вибір обладнання ґрунтуватиметься на поточному аналізі FMV здатності ринку виробляти необхідне обладнання з короткими термінами поставки.

У рамках цього пакета Швеція закупить в оборонної промисловості нове обладнання на суму близько 912 мільйонів доларів, додав Йонсон.

"Значна частина міжнародної військової підтримки надходить через багатосторонні ініціативи, коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України та закупівлі в українських оборонних підприємств. Швеція виділить близько $465 млн на ці фонди та ініціативи", – зазначив він.

Пакет підтримки передбачає посилення співпраці з Данією в рамках встановленої моделі підтримки української оборонної промисловості.

Пакет підтримки включає також передачу обладнання від Збройних сил Швеції. Зокрема, Україні буде передано наступне обладнання:

Медичні транспортні засоби

Навчальна зброя для стрільби бронебійними снарядами м/86

Кулемети типу m/58

Боєприпаси дрібного калібру

Близько сотні автомобілів різних типів для обслуговування авіабази

Основне та майстерне обладнання для забезпечення діяльності авіабази

Медичне обладнання та транспортні засоби

Індивідуальне спорядження

Обладнання та продукти харчування

У рамках пакета підтримки виділяються кошти, спрямовані на знаходження і використання технічних інновацій, які потребують додаткового фінансування для завершення і запуску у виробництво.

Перед FMV поставлено завдання виявити, протестувати і профінансувати рішення, які затребувані Україною, але потребують доопрацювання для використання в умовах війни. Робота вестиметься з урахуванням конкретного попиту і коротких часових рамок.

Минулого тижня уряд Швеції доручив Збройним силам здійснити виплати коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату "Рамштайн".

А 13 березня Швеція оголосила, що придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur у межах 18-го пакета військової підтримки.