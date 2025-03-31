Как Армения официально объявила о намерении членства в ЕС и будет ли это иметь продолжение

На прошлой неделе в Армении произошло действительно эпохальное событие – необходимость получения полноценного членства в Европейском Союзе стала частью национального законодательства.

Показательно, что соответствующий законопроект был внесен не правительством и не одним из депутатов, а через общенациональную инициативу.

О том, как на это отреагировала Россия и что будет дальше, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Момент истины для Армении: рискнет ли Ереван подать заявку на вступление в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Вторая и третья карабахские войны, по результатам которых Азербайджан полностью восстановил контроль над Карабахом, в корне изменили Армению.

Разочарование в действиях РФ, а также необходимость обеспечения собственной безопасности без союзников, вернули дискуссию о возможном вступлении в Евросоюз. Тем более, что в 2022 году открылось "окно возможностей" – ЕС дал кандидатский статус Украине и Молдове и объявил о европейской перспективе для Грузии (которая в следующем году также получила кандидатский статус).

А в марте прошлого года Европейский парламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в ЕС.

Впрочем, даже при таких условиях Ереван не спешил разворачиваться от России к Европе. В Армении лишь намекали на возможность подать заявку на вступление в ЕС и избегали конкретных действий.

Самое распространенное объяснение этому – Ереван действует так по настойчивым рекомендациям Запада, который вероятно просил армянскую власть придержать свои европейские амбиции хотя бы до завершения российско-украинской войны.

Но эти объяснения не устраивали многих в Армении – и это привело к инициативе о внесении курса на членство в ЕС в законодательство.

Сбор подписей о внесении евроинтеграционного законопроекта начался в середине прошлого года. В конце года необходимое количество голосов передали в Центризбирком, где подтвердили их подлинность.

Несмотря на опасения, что власть "заморозит" этот законопроект, придержав его до следующего года, когда должны пройти парламентские выборы, законопроект прошел рассмотрение профильного комитета и оба чтения чуть больше, чем за два месяца.

"Следующий шаг – правительство должно направить в евроинституты письмо о стремлении Армении стать полноценным членом ЕС и о готовности начать соответствующие консультации и переговоры. А если правительство не будет спешить с этим письмом, то мы будем публично давить на него, требуя соблюдать требования законодательства", – рассказывает Тигран Хзмалян, президент Европейской партии Армении и один из соорганизаторов сбора подписей.

В России уже отреагировали на принятый в Армении закон, заявив, что он противоречит действующему членству Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Впрочем, в Москве пока предпочитают воздержаться от "шагов мести".

Если при внесении этого законопроекта в РФ угрожали, что его принятие будет воспринято как заявка Еревана на выход из ЕАЭС (то есть приведет к ограничениям в отношении армянского экспорта), то сейчас там ограничиваются заявлениями о "невозможности сидеть на двух стульях".

Нынешнее заявление вице-премьер-министра России Алексея Оверчука выглядит гораздо мягче, чем его же заявление двухмесячной давности. Отсутствие реакции Москвы может объясняться сложной ситуацией, в которой находится РФ из-за войны в Украине и западных санкций. В РФ не могут себе позволить при таких обстоятельствах начинать даже торговую войну с Арменией.

Действительно, принятие евроинтеграционного закона больше не дает армянской власти возможности тянуть время, сохраняя членство в пророссийском ЕАЭС и одновременно заявляя о евроинтеграционных амбициях.

Именно поэтому подача официальной заявки на вступление в ЕС должна стать моментом истины, который покажет: действительно ли Армения готова евроинтегрироваться; способна ли РФ сохранить страну в своей зоне влияния; готов ли ЕС дать Армении кандидатский статус.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Момент истины для Армении: рискнет ли Ереван подать заявку на вступление в ЕС.