У Росії погрожують Вірменії через євроінтеграційний закон

Віцепремʼєр-міністр Росії Алексей Оверчук заявив, що Вірменії доведеться зробити вибір між Європейським Союзом та очолюваним РФ Євразійським економічним союзом (ЄАЕС).

Слова росіянина цитує газета "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда".

Оверчук коментував нещодавно ухвалений у Вірменії закон про початок процесу вступу країни в ЄС, заявивши, що він "за все хороше, проти всього поганого, абсолютно загальні слова".

"Але це внутрішня справа Вірменії. Звичайно ж, країні необхідно буде визначатися і робити цей вибір. Тому що всидіти на двох стільцях не вдасться, це абсолютно очевидно", – підсумував він.

Нагадаємо, євроінтеграційний закон вірменський парламент ухвалив 26 березня.

В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією попри курс на ЄС.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.