Еврокомиссия представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины.

Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, сейчас вопрос не в том, что безопасность Европы под угрозой и что нужно делать больше.

"Действительно мы уже знаем ответы на эти вопросы. Реальный вопрос для нас, готова ли Европа действовать решительно, как того требует ситуация. И готова ли Европа действовать быстро", – сказала фон дер Ляйен.

Она повторила свое предыдущее заявление о необходимости перевооружения Европы для обеспечения собственных потребности и поддержки Украины.

Именно поэтому, по ее словам, она направила европейским лидера письмо перед саммитом ЕС с пятиступенчатым планом перевооружения Европы.

Первой частью плана является освобождение государственных средств для финансирования оборон на национальном уровне.

"Государства-члены уже готовы больше вкладывать в оборону, если имеют фискальное пространство. Поэтому мы должны позволить им это. Поэтому мы предложим возможность обхода Пакта о росте и стабильности, что позволит государствам увеличить расходы на оборону без запуска процедуры чрезмерного дефицита", – пояснила президентка.

По ее словам, это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.

Вторым элементом является новый инструмент, который обеспечит 150 миллиардов займов государствам-членам на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, дроновые и антидроновые системы и совместные закупки оборудования.

"С этим оборудованием государства-члены в большом масштабе смогут нарастить их поддержку Украины. Речь идет о немедленной поставке военного оборудования для Украины", – сказала фон дер Ляйен.

"Третий пункт это использование силы бюджета ЕС. В краткосрочной перспективе мы сможем направить средства в оборонные инвестиции", – сказала также она, анонсировав предложение, по которому государства-члены смогут использовать фонды сплоченности для увеличения расходов на оборону. Стоит отметить, что использование фондов сплоченности не требует единодушия, поэтому Венгрия или Словакия не могут заблокировать такие решения.

Два других пункта предусматривают мобилизацию частного капитала путем расширения инвестиционного рынка и через Европейский инвестиционный банк.

"ЕС готов принять ответственность. План перевооружения Европы может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы для безопасной и устойчивой Европы", – подчеркнула президент ЕК.

Как сообщалось, новая архитектура безопасности ЕС начнет формироваться на экстренном заседании лидеров ЕС 6 марта. Затем 19 марта комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и глава дипломатии Кая Каллас представят новую оборонно-промышленную стратегию.

Ранее Кубилюс выразил надежду, чтобы в следующем семилетнем бюджете ЕС на оборону было выделено около 100 млрд евро.

Ранее Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине.