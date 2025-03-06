Что даст грузинским властям признание от Трампа

Конфликт, произошедший 28 февраля в Овальном кабинете, стал для грузинских властей шансом на выход из международной изоляции.

Ну, или как минимум шансом оправдать свои предыдущие заявления и наконец-то установить диалог с новой администрацией США.

О том, как партия власти "Грузинская мечта" пробила очередное дно в попытке добиться благосклонности Трампа и зачем ей это, читайте в статье основателя Грузинско-Украинского центра Амирана Хевцуриани (Тбилиси) и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Все надежды на Трампа: как власти Грузии ищут одобрения от президента США. Далее – краткое ее изложение.

Первые заявления официального Тбилиси прозвучали уже на следующий день после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Вчера еще раз была проведена граница между силами, которые хотят мира и которых беспокоит судьба украинцев, и теми, кто хочет воевать до последнего украинца. Также стало очевидно, что "партия глобальной войны" и "Deep state" так легко не откажутся от войны. Желаю президенту Трампу стойкости и мужества в этой сложной борьбе", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

А мэр Тбилиси Каха Каладзе, который находится под санкциями украинского государства, заявил, что на той встрече Трамп еще раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто стремится к миру.

Зачем "Грузинской мечте" понадобилось делать столь резкое протрамповское заявление?

Ответ прост: режим, окончательно отвергнутый Европой, крайне нуждается в признании со стороны американской администрации. Или хотя бы в одном сообщении в соцсетях кого-либо из команды Трампа, главное – чтобы "Грузинская мечта" была упомянута в позитивном контексте.

Любой такой жест нынешняя грузинская власть смогла бы подать своему электорату как международное признание и "трансатлантическую" победу.

Признание из Вашингтона необходимо "Грузинской мечте" и для того, чтобы наконец-то разобраться с протестами.

Внутренние протесты в Грузии непрерывно продолжаются уже почти 100 дней и не думают идти на спад.

Бороться с протестами "Грузинская мечта" рассчитывает с помощью нового пакета антидемократических законов.

Но отсутствие сигналов от Трампа – один из немногих факторов, удерживающих "Грузинскую мечту" от перехода на новый уровень репрессий.

Прошло уже полтора месяца, а курс Вашингтона в отношении Грузии так и не изменился.

И на то есть определенные причины. Достаточно вспомнить, например, кадры прошлогоднего визита премьера Кобахидзе в Тегеран на похороны президента Ирана – глава грузинского правительства стоял там рядом с уже покойными лидерами ХАМАС и "Хезболлы", слушая, как иранские депутаты скандировали: "Смерть США, смерть Израилю".

Впрочем, несмотря на все эти осложнения, в "Мрии" не потеряли надежды завоевать хотя бы толику внимания Дональда Трампа.

Именно поэтому власти Грузии продолжают следить за конфликтом Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. И шире – со всем Западом.

Ожидая, когда наконец президент США похвалит не только Путина, но и его грузинских друзей.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани (Тбилиси) и Юрия Панченко Все надежды на Трампа: как власти Грузии ищут одобрения от президента США.